Solapur Crime: उसात १ कोटींचा गांजा, दोघांवर गुन्हा दाखल; शेतकरी म्हणतो, उसतोड कामगारांनी गांजा ओढला, बिया शेतात पडल्या

अक्कलकोट: अक्कलकोट तालुक्यातील आळगे गावातील एका शेतकऱ्याच्या उसात तब्बल एक कोटी पाच लाखांचा गांजा आढळला आहे. अक्कलकोट दक्षिण पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विनोद घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई केली. यात पोलिसांनी शेतकरी मलप्पा गुरबाळप्पा गड्डी ऊर्फ बिराजदार, त्यांची मुले सिद्धाराम बिराजदार (वय ३९) आणि श्रीकांत बिराजदार (वय ३०, तिघेही रा. शेगाव, ता. अक्कलकोट) यांना अटक केल्याची माहिती पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...शेगाव येथील मलप्पा गड्डी ऊर्फ बिराजदार (वय ६०) याच्या आळगे गावच्या हद्दीतील शेतात गांजा असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. पोलिसांनी त्याला अटक करून शेतात धाव घेतली. त्यावेळी २२ ते २५ कांड्यांवरील उसाच्या शेतात गांजाची तब्बल १२ फुटांची २४० झाडे आढळली. त्यातील २१० जिवंत, तर ३० झाडे वाळलेली होती. त्यांचे वजन २११ किलो ९०० ग्रॅम झाले. .पोलिसांनी गांजा जप्त केला असून, एकूण पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. तिघांना मदत करणारे त्यांचेच दोन नातेवाईक फरार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. दरम्यान, पत्रकार परिषदेत पोलिस अधीक्षक कुलकर्णी यांनी तरुणांनी व्यसनांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. यावेळी पोलिस उपअधीक्षक राजेंद्र टाकणे, पोलिस निरीक्षक घुगे, अविनाश पवार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक राहुल डोंगरे, अमोल माने, मिलिंद मिठ्ठापल्ली आदी उपस्थित होते..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rऊसतोड मजुरांकडून शेतात पडल्या बिया पोलिसांच्या चौकशीवेळी मलप्पा म्हणाला, ‘मागच्या वर्षी ऊस तोडायला आल्यावर काही कामगारांनी गांजा ओढला. त्यावेळी त्याच्या बिया पडून गांजा आलेला मला माहितीच नाही.’ पण, त्याने स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी जाणीवपूर्वक गांजा लावल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.