inspirational Parents Story: भीमकन्या-शिवकन्या! मुलींच्या जन्माला शिवजयंती-भीमजयंतीशी जोडले नामकरण, माढ्यातील लंकेश्वर दांपत्यकडून सामाजिक संदेश..

-किरण चव्हाणमाढा: माढा तालुक्यातील अतुल लंकेश्वर व नीता लंकेश्वर या दांपत्याने आपल्या मुलींच्या जन्माला एक वेगळा सामाजिक संदेश दिला आहे. भीमजयंतीच्या दिवशी जन्मलेल्या मोठ्या मुलीचे नामकरण त्यांनी भीमकन्या तर शिवजयंतीच्या दिवशी जन्मलेल्या धाकट्या मुलीचे नामकरण शिवकन्या असे करून समाजात मुलींच्या जन्माला अभिमानाने स्थान दिले आहे. .अतुल लंकेश्वर यांनी बारावीपर्यंत शिक्षण घेतल्यानंतर कला शिक्षकाचा डिप्लोमा केला. मात्र नोकरी न मिळाल्याने त्यांनी हॉटेल व्यवसाय सुरू केला. आर्थिक आव्हानांवर मात करत त्यांनी आपल्या मुलींच्या जन्माला महापुरुषांच्या जयंतीशी जोडून गौरव दिला..आज अनेक ठिकाणी मुलगी जन्माला आल्यावर पालक निराश होतात, मुलासाठी आतुरता दाखवतात. पण लंकेश्वर दांपत्याने या प्रवृत्तीला छेद देत मुलींचे नामकरण महापुरुषांच्या जयंतीशी जोडून समाजात सकारात्मक आदर्श निर्माण केला आहे. भीमकन्या ही १४ एप्रिल २०१३ आणि शिवकन्या ही १९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी जन्माला आली. या नावांमुळे केवळ घरीच नव्हे तर गावातही प्रेरणादायी वातावरण निर्माण झाले आहे..या उपक्रमातून मुलींच्या जन्माला सन्मान मिळावा, त्यांचे अस्तित्व गौरवाने स्वीकारले जावे, असा संदेश समाजाला मिळतो. अतुल लंकेश्वर यांचा हा निर्णय मुलींच्या जन्माला अभिमानाने स्वीकारण्याचा आणि त्यांना महापुरुषांच्या आदर्शाशी जोडण्याचा प्रयत्न आहे. समाजात मुलींच्या जन्माला आदर मिळावा यासाठी ही घटना एक प्रेरणादायी उदाहरण ठरली आहे.