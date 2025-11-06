Solapur News: केंद्रीय पथक सोलापुरात दाखल! 'केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी नुकसानीची दाहकता मोबाईलमध्ये टिपली'; अतिवृष्टी, महापुराचा फटका

सोलापूर : सप्टेंबर महिन्यात झालेली अतिवृष्टी, सीना नदीला आलेला महापूर याच्या आठवणी अजून ताज्या आहेत. नदीकाठच्या भागात महापुरात वाहून आलेले चगळ पुराची तीव्रता किती होती, याची साक्ष आजही देत आहे. केंद्रीय पथकाने आज उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापूर तालुक्याच्या पूरग्रस्त गावांना भेट देऊन झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. नुकसान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होते की, अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये ही दाहकता टिपली आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.केंद्रीय ग्रामविकास विभागाचे अवर सचिव अभिषेक कुमार, ऊर्जा विभागाचे उपसंचालक करन सरीन, वित्त विभागाचे उपसचिव कंदर्फ पटेल आणि जलशक्ती विभागाचे संचालक सत्येंद्र प्रताप सिंग यांचे पथक दोन दिवसांपासून सोलापूरच्या दौऱ्यावर होते. या पथकाने आज वडकबाळ व हत्तूर (ता. दक्षिण सोलापूर), तिऱ्हे आणि शिवणी (ता. उत्तर सोलापूर) या गावांना भेट देऊन पाहणी केली..वडकबाळ येथे बंधाऱ्याची स्थिती, शेतीचे नुकसान आणि सबस्टेशनवरील नुकसानीचा आढावा घेतला. हत्तूर येथे रस्त्यांची अवस्था, जिल्हा परिषद शाळेच्या नुकसानीची पाहणी केली. तिऱ्हे येथे समशानभूमी व शेतीवरील नुकसानीची माहिती घेतली. शिवणी येथे घरांची पडझड व जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारतीची पाहणी केली..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...यावेळी केंद्रीय पथकातील अधिकाऱ्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांशी संवाद साधून नुकसानीसह विहिरींच्या स्थितीची माहिती घेतली. या पथकास जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी वडकबाळ, हत्तुर, तिऱ्हे व शिवणी येथील नुकसानीची माहिती दिली. या पाहणी दौऱ्यात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शुक्राचार्य भोसले, प्रांताधिकारी सदाशिव पडदुने व सुमीत शिंदे, उत्तरचे तहसीलदार नीलेश पाटील, दक्षिणचे तहसीलदार किरण जमदाडे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.