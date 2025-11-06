सोलापूर

Solapur News: केंद्रीय पथक सोलापुरात दाखल! 'केंद्रीय अधिकाऱ्यांनी नुकसानीची दाहकता मोबाईलमध्ये टिपली'; अतिवृष्टी, महापुराचा फटका

Central Inspection Team in Solapur: केंद्रीय पथकाने आज उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापूर तालुक्याच्या पूरग्रस्त गावांना भेट देऊन झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. नुकसान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होते की, अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये ही दाहकता टिपली आहे.
Central officials in Solapur capturing flood and rain damage during inspection visit.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : सप्टेंबर महिन्यात झालेली अतिवृष्टी, सीना नदीला आलेला महापूर याच्या आठवणी अजून ताज्या आहेत. नदीकाठच्या भागात महापुरात वाहून आलेले चगळ पुराची तीव्रता किती होती, याची साक्ष आजही देत आहे. केंद्रीय पथकाने आज उत्तर सोलापूर व दक्षिण सोलापूर तालुक्याच्या पूरग्रस्त गावांना भेट देऊन झालेल्या नुकसानीची पाहणी केली. नुकसान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होते की, अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये ही दाहकता टिपली आहे.

Flood damage to crops

