सोलापूर

Lonavala Karjat Railway: लोणावळा-कर्जत रेल्वेमार्गावर दिलासा; मध्य रेल्वेने सुरू केला पहिला ट्रॅक, ११०० कर्मचाऱ्यांची अहोरात्र अथक मेहनत

First railway track reopened after landslide in Lonavala: दरड कोसळल्यानंतर विस्कळित झालेली लोणावळा-कर्जत घाटातील रेल्वे वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी मुसळधार पाऊस व धुक्याला तोंड देत ११०० हून अधिक कामगारांचे युद्धपातळीवर प्रयत्न
Central Railway News

Central Railway Speeds Up Restoration After Landslides; First Track Now Operational

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सकाळ डिजिटल टीम
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सोलापूर : लोणावळा-कर्जत घाटात दरड कोसळल्यानंतर विस्कळित झालेली रेल्वे वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी मध्य रेल्वेकडून युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. मंगळवारी (ता. ७) रात्री १०.३० वाजता एक रेल्वे मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला असून उर्वरित दोन मार्गांवरील दुरुस्तीचे काम वेगाने सुरू आहे.

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