Lonavala Karjat Railway: लोणावळा-कर्जत रेल्वेमार्गावर दिलासा; मध्य रेल्वेने सुरू केला पहिला ट्रॅक, ११०० कर्मचाऱ्यांची अहोरात्र अथक मेहनत

सोलापूर : लोणावळा-कर्जत घाटात दरड कोसळल्यानंतर विस्कळित झालेली रेल्वे वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी मध्य रेल्वेकडून युद्धपातळीवर काम सुरू आहे. मंगळवारी (ता. ७) रात्री १०.३० वाजता एक रेल्वे मार्ग वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला असून उर्वरित दोन मार्गांवरील दुरुस्तीचे काम वेगाने सुरू आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...मुसळधार पाऊस, कमी दृश्यमानता (धुके) आणि जोरदार वारे अशा प्रतिकूल परिस्थितीत ११०० हून अधिक कामगार गेल्या दोन दिवसांपासून अहोरात्र कार्यरत आहेत. सोमवारी (ता. ६) झालेल्या अतिवृष्टीमुळे घाटात अनेक ठिकाणी दरडी कोसळल्याने रेल्वे वाहतूक विस्कळित झाली होती. परिणामी अनेक गाड्या रद्द, शॉर्ट-टर्मिनेट, शॉर्ट-ओरिजिनेट, वळविण्यात तसेच रिशेड्युल करण्यात आल्या होत्या..रेल्वे मार्गावरील ढिगारा हटविण्याचे काम वेगाने सुरू असून, त्यासाठी ‘बोल्डर स्पेशल’ ट्रेन, खडी वाहून नेणारा ‘बॅलास्ट रेक’, एक युनिमॅट मशिन, एक ड्युओमॅटिक मशिन, आठ पोकलेन मशीन आणि १२ जेसीबी मशिनचा वापर करण्यात येत आहे. कर्मचारी व कामगारांना घटनास्थळी पोचविण्यासाठी लेबर स्पेशल ट्रेनचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. मध्य रेल्वेचे वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी उपस्थित राहून कामावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत..गाड्यांची वाहतूक अपडेटडाऊन : वेळापत्रकानुसार पहिली प्रवासी गाडी एलटीटी-कोइम्बतूर एक्स्प्रेस ८ जुलै रोजी पहाटे ००.४५ वाजता ताशी ३० किलोमीटर या मर्यादित वेगाने मार्गस्थ करण्यात आली. त्यानंतर दादर-साईनगर शिर्डी एक्स्प्रेस पहाटे ०१.५७ वाजता सोडण्यात आली.अप : हैदराबाद-मुंबई हुसेनसागर एक्स्प्रेस बुधवारी (ता. ८) पहाटे ०५.०९ वाजता या मार्गावरून सुरक्षितपणे पुढे रवाना करण्यात आली..Nagpur Pune Vande Bharat: प्रवाशांसाठी खुशखबर! नागपूर–पुणे वंदे भारत एक्स्प्रेसला मिळणार नवीन १६/२० डब्यांचा रेक; विदर्भ–पश्चिम महाराष्ट्र प्रवास होणार सोयीचा.प्रवाशांसाठी सूचनागाड्यांच्या धावण्याबाबतची अचूक माहिती मिळविण्यासाठी प्रवाशांनी रेल्वे हेल्पलाइन १३९ वर संपर्क साधावा किंवा एनटीईएस (NTES) ॲपचा वापर करावा. तसेच प्रवाशांच्या सुविधेसाठी सोशल मीडियावरही वेळोवेळी अद्ययावत माहिती प्रसिद्ध करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.