आनंदाची बातमी! 'दसरा-दिवाळीसाठी सोलापूर विभागातून २३० जादा गाड्या'; मध्य रेल्वेचा निर्णय, मराठवाड्यासह सोलापूरकरांची पुण्याला जाण्याची सोय

सोलापूर : यंदाच्या दसरा आणि दिवाळी उत्सवादरम्यान सोलापूर विभागातून २३० विशेष गाड्या धावणार आहेत. यामुळे दसरा आणि दिवाळी उत्सवादरम्यान प्रवाशांची सोय होणार आहे. मराठवाड्यासह सोलापूरच्या प्रवाशांची पुणे येथे ये-जा करण्याची चांगली सोय होणार आहे.लातूर-हडपसर या मार्गावर ७४ विशेष गाड्या धावणार आहेत. गाडी क्रमांक ०१४२९ विशेष ट्रेन २६ सप्टेंबर ते २८ नोव्हेंबरपर्यंत दर सोमवार, मंगळवार, बुधवार आणि शुक्रवारी धावणार आहे. ही गाडी लातूरहून सकाळी ९.३० वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी दुपारी ३.३० वाजता हडपसरला पोचेल. या तर गाडी क्रमांक ०१४३० ही विशेष रेल्वे २६ सप्टेंबर ते २८ नोव्हेंबरपर्यंत दर सोमवार, मंगळवार, बुधवार आणि शुक्रवारी हडपसर येथून दुपारी ४.०५ वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी रात्री ९.२० वाजता लातूरला पोचेल. या गाडीच्या ३७ फेऱ्या असून, यासाठी हरंगुल, मुरुड, धाराशिव, बार्शी, कुर्डुवाडी, जेऊर आणि दौंड हे थांबे आहेत.एलटीटी मुंबई-लातूर साप्ताहिक विशेषगाडी क्रमांक ०१००७ साप्ताहिक विशेष २८ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत दर रविवारी एलटीटी मुंबईहून रात्री १२.५५ वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी दुपारी १.३० वाजता लातूरला पोचेल. गाडी क्रमांक ०१००८ साप्ताहिक विशेष २८ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत दर रविवारी दुपारी ४ वाजता लातूरहून सुटेल आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी ४.५० वाजता एलटीटी मुंबईला पोचेल.दौंड-कलबुर्गी अनारक्षित विशेषगाडी आठवड्यातून पाच दिवस ः गाडी क्रमांक ०१४२१ अनारक्षित विशेष २६ सप्टेंबर ते १ डिसेंबरपर्यंत दर सोमवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवारी दौंड येथून सकाळी ५ वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी सकाळी ११.२० वाजता कलबुर्गी येथे पोचेल. गाडी क्रमांक ०१४२२ अनारक्षित विशेष २६ सप्टेंबर ते १ डिसेंबरपर्यंत दर सोमवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवारी कलबुर्गी येथून दुपारी ४.१० वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी रात्री १०.२० वाजता दौंड येथे पोचेल. दोन्ही गाड्यांच्या ४८ फेऱ्या आहेत. या गाडीला भिगवण, पारेवाडी, जेऊर, केम, कुर्डुवाडी, माढा, मोहोळ, सोलापूर, टिकेकरवाडी, होटगी, अक्कलकोट रोड, बोरोटी, दुधनी आणि गाणगापूर रोड हे थांबे राहणार आहेत.दौंड-कलबुर्गी अनारक्षितगाडी क्रमांक ०१४२५ अनारक्षित विशेष ट्रेन २५ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत दर गुरुवार आणि रविवारी दौंडहून सकाळी ५ वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी सकाळी ११.२० वाजता कलबुर्गीला पोचेल. गाडी क्रमांक ०१४२६ अनारक्षित विशेष गाडी २५ सप्टेंबर ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत दर गुरुवार आणि रविवारी कलबुर्गी येथून रात्री ८.३० वाजता सुटेल आणि दौंडला दुसऱ्या दिवशी सकाळी २.३० वाजता पोचेल. या गाड्यांच्या एकूण २० फेऱ्या आहेत.