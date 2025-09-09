सोलापूर

आनंदाची बातमी! 'दसरा-दिवाळीसाठी सोलापूर विभागातून २३० जादा गाड्या'; मध्य रेल्वेचा निर्णय, मराठवाड्यासह सोलापूरकरांची पुण्याला जाण्याची सोय

Special Diwali-Dasara Trains: गाडी आठवड्यातून पाच दिवस ः गाडी क्रमांक ०१४२१ अनारक्षित विशेष २६ सप्टेंबर ते १ डिसेंबरपर्यंत दर सोमवार, मंगळवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवारी दौंड येथून सकाळी ५ वाजता सुटेल आणि त्याच दिवशी सकाळी ११.२० वाजता कलबुर्गी येथे पोचेल.
Central Railway announces 230 extra trains from Solapur division for Dasara-Diwali festive season.

Central Railway announces 230 extra trains from Solapur division for Dasara-Diwali festive season.

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : यंदाच्या दसरा आणि दिवाळी उत्सवादरम्यान सोलापूर विभागातून २३० विशेष गाड्या धावणार आहेत. यामुळे दसरा आणि दिवाळी उत्सवादरम्यान प्रवाशांची सोय होणार आहे. मराठवाड्यासह सोलापूरच्या प्रवाशांची पुणे येथे ये-जा करण्याची चांगली सोय होणार आहे.

Loading content, please wait...
Dasara Festival
district
central railway
Diwali
festive season
Passengers
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com