Mohol News:'मोहोळमधील नुकसानीची केंद्रीय पथकाकडून पाहणी'; नागरिकांशी संवाद साधून जाणून घेतल्या समस्या; कोळेगाव बंधाऱ्याची घेतली माहिती

मोहोळ: सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे मोहोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी, मंगळवारी (ता. ४) केंद्रीय पथक उशिरा मोहोळ तालुक्यात पोचले. त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधून समस्या जाणून घेतल्या तर अपेक्षाही जाणून घेतल्याची माहिती तहसीलदार सचिन मुळीक यांनी दिली. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.मंगळवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास अभिषेक कुमार, करण सरीन, कंदर्प पटेल, सत्येंद्र प्रताप सिंग या चार सदस्यीय पथकाने कोळेगाव बंधारा येथे जाऊन पाहणी केली. बंधाऱ्यावर पाणी कसे आले, विद्युत महावितरणने नवीन उंच केलेला ट्रान्स्फार्मर, वाहून गेलेली विविध पिके, त्यात पाणी कसे आले, पाणी पातळी कुठंपर्यंत गेली होती ते पाहिले. तसेच बंधाऱ्याचा खचलेला भागही त्यांनी पाहिला. .दरम्यान, पथकाने नागरिकांशी चर्चा केली. त्यांच्या अडचणी व अपेक्षा समजून घेतल्या. तसेच रस्त्याच्या नुकसानीचीही पाहणी केली. पूर परिस्थिती काळात तहसीलदार मुळीक, पोलिस निरीक्षक हेमंत शेडगे, गटविकास अधिकारी विवेक जमदाडे, तसेच अन्य अधिकाऱ्यांनी मोठी मदत केल्याचे पथकाला सांगितले..दरम्यान, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी आष्टे या गावच्या पुनर्वसनाची गरज असल्याची मागणी केंद्रीय पथकाकडे केली. पथकाने सर्व परिस्थिती पाहिल्यानंतर योग्य त्या उपाययोजना करण्याचे नागरिकांना आश्वासित केले..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न... यावेळी जिमुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, सहायक मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिनकर, प्रांताधिकारी सचिन इथापे, तहसीलदार मुळीक, सहायक गटविकास अधिकारी विजयकुमार देशमुख, मंडल निरीक्षक प्रकाश दळवी, गाव कामगार तलाठी, ग्रामसेवक व प्रत्येक विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.