Mohol News:'मोहोळमधील नुकसानीची केंद्रीय पथकाकडून पाहणी'; नागरिकांशी संवाद साधून जाणून घेतल्या समस्या; कोळेगाव बंधाऱ्याची घेतली माहिती

Central Team Visits Mohol: पथकाने नागरिकांशी चर्चा केली. त्यांच्या अडचणी व अपेक्षा समजून घेतल्या. तसेच रस्त्याच्या नुकसानीचीही पाहणी केली. पूर परिस्थिती काळात तहसीलदार मुळीक, पोलिस निरीक्षक हेमंत शेडगे, गटविकास अधिकारी विवेक जमदाडे, तसेच अन्य अधिकाऱ्यांनी मोठी मदत केल्याचे पथकाला सांगितले.
सकाळ वृत्तसेवा
मोहोळ: सीना नदीला आलेल्या महापुरामुळे मोहोळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी, मंगळवारी (ता. ४) केंद्रीय पथक उशिरा मोहोळ तालुक्यात पोचले. त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधून समस्या जाणून घेतल्या तर अपेक्षाही जाणून घेतल्याची माहिती तहसीलदार सचिन मुळीक यांनी दिली.

