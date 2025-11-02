Vasudev Phadke: साखळदंडात बांधून ब्रिटिशांनी रस्त्यावर चालवले; सशस्त्र क्रांतीचे आद्य प्रवर्तक वासुदेव बळवंत फडकेंचा केला होता अतोनात छळ

-अप्पासाहेब हत्ताळे सोलापूर: घटना १४६ वर्षांपूर्वीची आहे. सोलापूरच्या रेल्वे स्थानकावर मोठी गर्दी झाली होती. सशस्त्र क्रांतीचे आद्य प्रवर्तक वासुदेव बळवंत फडके यांना अटक करून सोलापूरवरून नेत असल्याची वार्ता समजल्यामुळे ही गर्दी झाली होती. स्थानकावर रेल्वे आली आणि थांबली. यावेळी सोलापुरातील पत्रकार गोविंदराव काकडे यांनी वासुदेव फडके यांच्यापर्यंत पोचण्यात यश मिळविले. आणि दुसऱ्या दिवशी सोलापुरातील कल्पतरू या वृत्तपत्रात त्याचा वृत्तांत प्रसिद्ध केला. .MPSC Success Story : 'लेकीच्या जिद्दीला मंद्रुळकोळेकरांचा सलाम'; एमपीएससीत यशस्वी झालेल्या मेघा सावंत-पाटील यांचा माहेरी सत्कार.भारतातून इंग्रजांना घालवण्यासाठी वासुदेव फडके यांनी रामोशी, धनगर समाजबांधवांचे सशस्त्र संघटन उभे केले. अटकेसाठी इंग्रजांचा ससेमिरा मागे लागल्याने ते ओळख लपवून अनेक दिवस गाणगापूर परिसरात राहिले. या अज्ञातवासातही त्यांचे संघटन, शस्त्रांची तजवीज यासाठी प्रयत्न सुरूच होते. इंग्रज सरकारने त्यांना पकडण्यासाठी बक्षीस जाहीर केले. त्यांच्या अटकेसाठी मेजर डॅनिअल या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली. २० जुलै १८७९ रोजी रात्री देवरनावदगी (जि. विजयपूर) येथील विहारात झोपले असताना डॅनिअलने फडके यांना पकडले..'कल्पतरू'' मध्ये प्रतिकाराचा वृत्तांतदुधनी स्थानकावर वासुदेव फडके व त्यांच्या सहकाऱ्याला रेल्वेत चढवले. त्यांच्या आगमनाची बातमी सोलापुरात आधीच पोचली होती. त्यांना पाहण्यासाठी स्थानकासह बाहेर गर्दी उसळली होती. गाडी स्थानकावर येताच 'कल्पतरू' पत्राचे प्रतिनिधी वासुदेव फडके यांच्या जवळ पोचले. वासुदेव यांचे डॅनिअलशी झालेल्या द्वंद्वयुद्धाच्या खुणा पाहिल्या. तसेच, भिवा शिपायाकडून घटनेची खरी माहिती घेऊन ती कल्पतरू पत्रात प्रसिद्ध केली. त्यात डॅनिअलशी झालेल्या झटापटीची वस्तुस्थिती दिली होती..दुधनी रस्त्यावर इंग्रजांची हुर्योवासुदेव फडके यांना अटक झाली तेव्हा त्यांचे अंग तापाने फणफणत होते. त्याही स्थितीत त्यांनी डॅनिअलला द्वंद्वुयुद्धाचे आव्हान दिले. पण यात ते रक्तबंबाळ झाले. स्टीफनसनने त्यांना साखळदंडात बांधून दुधनीच्या रस्त्यावर चालवले. ते स्वस्थपणे पाहणे जनतेला अशक्य झाले. त्यांच्या या संतापाचे प्रत्यंतर स्टीफनला वाटभर आली. लोकांनी त्याच्या गोतावळ्याची हुर्यो उडवत निर्भत्सना केली. शिवाय कोणी खाद्यपदार्थ न पुरवल्याने दुधनीला पोहोचेपर्यंत त्यांना कडकडीत उपवास घडला..Guinness Book World Records: मलवडीची ‘राधा’ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये; जगातील सर्वात बुटकी जिवंत म्हैस; पाहण्याची सर्वांनाच उत्सुकता.वासुदेव फडके यांना रेल्वेने पुण्याला नेताना सोलापूर रेल्वे स्थानकावर त्यांना पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती, याचा उल्लेख त्यांचे चरित्रकार वि. श्री. जोशी यांनी त्यांच्या पुस्तकात केला आहे. त्यांना पाहण्यासाठी गर्दी करणारे त्यांच्या सशस्त्र क्रांतीला बळ देऊ शकले नाहीत, हे दुर्दैव आहे. तसे झाले असते तर स्वातंत्र्य आणखी लवकर मिळाले असते. न्यायालयात हिंदी प्रजासत्ताक असा उल्लेख करणारे ते पहिले भारतीय होते. त्यांचे कार्य आजच्या पिढीपर्यंत पोचायला हवे.- सच्चिदानंद शेवडे, अभ्यासक, ठाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.