Ujani Dam: 'मुसळधार पावसामुळे चंद्रभागेने गाठली इशारा पातळी'; उजनीतून १ लाख १५ हजारांचा विसर्ग; नदीकाठी पूरस्थिती कायम

पंढरपूर: भीमा आणि नीरा खोऱ्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे उजनी धरणातून सोमवारी दुपारपासून भीमानदी पात्रात तब्बल एक लाख १५ हजार क्युसेक इतका विसर्ग सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा भीमा नदीला पूर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दरम्यान सोमवारी रात्री पंढरपुरात चंद्रभागा इशारा पातळीवरून वाहू लागली आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या सखल भागात पाणी शिरण्याची शक्यता आहे. नदीकाठच्या सर्व नागरिकांनी सावध राहावे असे आवाहन तहसीलदार सचिन लंगोटे यांनी केले आहे. .दोन दिवसांपासून भीमेसह नीरा नदी खोऱ्यात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे उजनी धरणातील पाणी पातळीत मोठी वाढ झाली आहे. धरणातील पाणीसाठा नियंत्रित ठेवण्यासाठी रविवारी उजनीतून भीमा नदीपात्रात एक लाख क्युसेक इतका विसर्ग सुरू होता. त्यानंतर तो कमी-अधिक करण्यात आला होता. सोमवारी दुपारी तीन वाजता २५ हजार क्युसेकने वाढ करण्यात आली. .सध्या उजनीतून एकूण १ लाख २६ हजार ६०० क्युसेक तर वीर धरणातून नीरा नदीद्वारे ७ हजार ८३७ क्युसेक विसर्ग सुरू आहे. माळशिरस तालुक्यातील संगम येथून पुढे भीमा नदीमध्ये एकूण विसर्ग १ लाख ३४ हजार ४३७ क्युसेक सुरू आहे. त्यामुळे भीमा नदीच्या पाणी पातळीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने पंढरपुरात पुराचा धोका निर्माण झाला आहे. सध्या सोमवारी सायंकाळी पाच वाजता पंढरपुरात ७७ हजार ७०८ क्युसेक इतक्या विसर्गाने चंद्रभागा प्रवाहित झाली आहे..चंद्रभागेवरील सर्व काठ बंददरम्यान, नदीकाठच्या अनेक गावांमध्ये पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. भीमा नदीवरील तालुक्यातील आठ बंधारे पाण्याखाली आहेत. चंद्रभागा वाळवंटातील पुंडलिक मंदिरासह इतर मंदिरे पाण्यात बुडाली आहेत. चंद्रभागा तीरावरील सर्व घाट भाविकांसाठी बंद करण्यात आले आहेत. स्नानासाठी भाविकांनी नदीपात्रात जाऊ नये असे आवाहन नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांनी केले आहे..व्यासनारायण झोपडपट्टीला सूचनानदीच्या पाणी पातळीत वाढ होत असल्याने पंढरपूर शहरातील अंबाबाई पटांगण व व्यासनारायण झोपडपट्टी या परिसरातील सखल भागात पाणी शिरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येथील नागरिकांना सावध राहण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत.