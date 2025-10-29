Chandrakant Khaire: चंद्रकांत खैरे म्हणाले, प्रणिती शिंदेंच्या दारात जाऊच नका; ‘सकाळ’ कार्यालयात विविध मुद्द्यांवर साधला संवाद

सोलापूर : प्रणिती शिंदे यांना आमच्या लोकांनी लोकसभेला खूप मदत केली. पण त्यांनी विधानसभेला त्याची जाणीव ठेवली नाही. निवडून आल्यानंतर त्या मातोश्रीवरसुद्धा गेल्या नाहीत. आपल्या साहेबांचाच जर मान सन्मान ठेवत नसतील तर कसे सहन करणार? सोलापुरातील आमच्याच पक्षाचे काही नेते परस्पर जाऊन काँग्रेसवाल्यांशी बोलतात. तसे करू नका. प्रणिती शिंदे यांच्या दारात जाऊच नका. कोणी गेलेच तर पक्षातून काढून टाकेन, असा रोखठोक इशारा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) संघटक आणि उपनेते चंद्रकांत खैरे यांनी दिला आहे..Solapur Politics:'साेलापुरात शिवसेना नसेल तर राष्ट्रवादी, माकपला सोबत घेऊ'; शिवसेनेच्या आघाडी न करण्यावर काँग्रेसची भूमिका...पक्षाच्या बैठकीत सोमवारी झालेल्या राड्यानंतर मंगळवारी सकाळी त्यानी ‘सकाळ’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली. सहयोगी संपादक सिद्धाराम पाटील यांनी त्यांचे स्वागत केले. पक्षांतर्गत बंडाळीसह विविध विषयावर त्यांनी मोकळपणाने भाष्य केले. यावेळी त्यांच्या समवेत पक्षाच्या उपनेत्या अस्मिता गायकवाड, पदाधिकारी दत्ता माने आदी उपस्थित होते..एमआयएम भाजपची बी टीम..सोलापूर महापालिका निवडणुकीत काँग्रेसने एमआयएम पक्षाला सोबत घेण्याची तयारी केल्याच्या मुद्द्यावर श्री. खैरे म्हणाले, आम्ही हिंदुत्वनिष्ठ. एमआयएमबरोबर कशाला जायचं? काँग्रेस जर एमआयएमसोबत जाणार असेल तर आम्ही जिल्ह्यात कसल्याही स्थितीत काँग्रेसला सोबत घेऊन लढणार नाही. एमआयएम ही भाजपाची बी टीम आहे, असे श्री. खैरे म्हणाले..Ujani Dam: 'उजनीतून यंदा शेतीसाठी तीनदा सुटणार पाणी'; जानेवारीअखेर पहिले आवर्तन; ‘कालवा सल्लागार’मध्ये होणार अंतिम नियोजन.बरडे, दासरी दोघांनाही झापले..सोलापुरात पक्षातील काही मातब्बर लोक पक्षात कोणाला येऊच देत नाहीत. पुरुषोत्तम बरडे, अजय दासरी ही प्रस्थापित मंडळी आपसात भांडून नव्या लोकांना संधी देत नाहीत. संघटक नात्याने मी दोघांनाही झापले. सोलापूरचे राजकीय भांडण मातोश्रीवर मांडणारच आहे. ज्या पद्धतीने पक्षातील प्रस्थापित लोक भांडत आहेत त्यातून नव्या कार्यकर्त्यांना काय संधी मिळणार हा खरा प्रश्न आहे. सोलापूरचा चव्हाट्यावर आलेला वाद मातोश्रीवर मी स्वतःच उद्धव यांच्यासमोर मांडणार आहे, असे श्री. खैरे यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.