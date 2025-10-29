सोलापूर

Chandrakant Khaire: चंद्रकांत खैरे म्हणाले, प्रणिती शिंदेंच्या दारात जाऊच नका; ‘सकाळ’ कार्यालयात विविध मुद्द्यांवर साधला संवाद

Khaire Targets Praniti Shinde: सोलापुरातील आमच्याच पक्षाचे काही नेते परस्‍पर जाऊन काँग्रेसवाल्यांशी बोलतात. तसे करू नका. प्रणिती शिंदे यांच्या दारात जाऊच नका. कोणी गेलेच तर पक्षातून काढून टाकेन, असा रोखठोक इशारा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) संघटक आणि उपनेते चंद्रकांत खैरे यांनी दिला आहे.
“No Need to Approach Praniti Shinde,” Says Chandrakant Khaire in Interaction with ‘Sakal’

“No Need to Approach Praniti Shinde,” Says Chandrakant Khaire in Interaction with ‘Sakal’

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : प्रणिती शिंदे यांना आमच्या लोकांनी लोकसभेला खूप मदत केली. पण त्यांनी विधानसभेला त्याची जाणीव ठेवली नाही. निवडून आल्यानंतर त्‍या मातोश्रीवरसुद्धा गेल्या नाहीत. आपल्या साहेबांचाच जर मान सन्मान ठेवत नसतील तर कसे सहन करणार? सोलापुरातील आमच्याच पक्षाचे काही नेते परस्‍पर जाऊन काँग्रेसवाल्यांशी बोलतात. तसे करू नका. प्रणिती शिंदे यांच्या दारात जाऊच नका. कोणी गेलेच तर पक्षातून काढून टाकेन, असा रोखठोक इशारा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) संघटक आणि उपनेते चंद्रकांत खैरे यांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
Shiv Sena
Congress
Chandrakant Khaire
Praniti Shinde
aurangabad
Sakal
district
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com