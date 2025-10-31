Chandrakant Khaire: मतचोरी रोखण्यासाठी बूथयंत्रणा सक्षम करा: चंद्रकांत खैरे; टेंभुर्णीत शिवसेना ठाकरे गटाची आढावा बैठक

टेंभुर्णी: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पदाधिकाऱ्यांनी मतचोरी रोखण्यासाठी बूथयंत्रणा सक्षम करावी, असे आवाहन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केले..Sardar Vallabhbhai Patel: आजारातून उठताच विचारले होते हैदराबादचे काय झाले?; सरदार पटेल यांच्यामुळे मराठवाड्याला निजामाच्या जोखडातून मुक्ती.आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची माढा लोकसभा क्षेत्र आढावा बैठक शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत टेंभुर्णी येथील पुष्पक मंगल कार्यालयात झाली, यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा संपर्कप्रमुख अनिल कोकीळ यावेळी उपस्थित होते..चंद्रकांत खैरे म्हणाले, भाजपने मते चोरून सत्ता मिळविली आहे. गावातील व वॉर्डातील मतदार याद्या तपासून पाहा व खात्री करा असे आवाहन श्री. खैरे यांनी केले..Wife kidney Donation: 'माहेर अन् सासरच्यांचा विरोध झुगारून दिली पतीला किडनी'; पोंधवडी येथील रूपाली साळवेंनी वाचविला पती संजयचा जीव...यावेळी शिवसेना उपनेते शरद कोळी, अस्मिता गायकवाड, जिल्हाप्रमुख धनंजय डिकोळे, संभाजी शिंदे, जिल्हा महिला आघाडी संघटिका आशा टोणपे, युवासेनेचे सचिन बागल, गणेश इंगळे, राज्य सहसचिव स्वप्नील वाघमारे, उपजिल्हाप्रमुख राजेंद्र गायकवाड, नामदेव वाघमारे, तालुकाप्रमुख मधुकर देशमुख यांच्यासह माढा, पंढरपूर, करमाळा, माळशिरस, सांगोला तालुक्यातील पदाधिकारी, शिवसैनिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.