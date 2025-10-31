सोलापूर

Chandrakant Khaire: मतचोरी रोखण्यासाठी बूथयंत्रणा सक्षम करा: चंद्रकांत खैरे; टेंभुर्णीत शिवसेना ठाकरे गटाची आढावा बैठक

Booth Vigilance Must to Stop Vote Rigging: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाची माढा लोकसभा क्षेत्र आढावा बैठक शिवसेना नेते चंद्रकांत खैरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत टेंभुर्णी येथील पुष्पक मंगल कार्यालयात झाली, यावेळी ते बोलत होते.
Shiv Sena (Thackeray group) leader Chandrakant Khaire addressing the booth review meeting at Tembhurni, urging strong grassroots coordination.

टेंभुर्णी: आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पदाधिकाऱ्यांनी मतचोरी रोखण्यासाठी बूथयंत्रणा सक्षम करावी, असे आवाहन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केले.

