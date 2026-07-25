Mangalwedha News: पंढरपूर-विजयपूर रेल्वेमार्गाबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक; पाठपुरावा करण्याचे दिले आश्वासन

मंगळवेढा : कर्नाटकातील भाविकाच्या पंढरपूरच्या विठूरायाशी अधिक वेगाने जवळीक साण्याच्या दृष्टीने प्रलंबित असलेल्या पंढरपूर-विजयपूर या रेल्वेमार्गासाठी लक्ष घालून योग्य तो पाठपुरावा करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंढरपूर दौऱ्यात दिले..पंढरपूर विजयपूर या रेल्वेमार्गाचासर्व्हे झाला मात्र राजकीय अनास्थेमुळे अद्याप हा मार्ग रखडला. या रेल्वेमार्गाच्या कृतीसाठी राज्य शासनाने काही भार उचलणे आवश्यक आहे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोलापूर दौऱ्यात याबाबत सकारात्मक निर्णयाच्या प्रतिक्षेत या भागातील नागरिक असल्याचे वृत्त ई-सकाळ ने 28 एप्रिल 2026 ला प्रसिद्ध केले. त्यावेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सोलापूर दौऱ्यात या रेल्वेमार्गाबाबत राज्य सरकारने हिस्सा उचलण्याबाबत लक्ष घालावे या मागणीचे निवेदन दिले. .त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्या जिल्हा दौऱ्यात याचे स्पष्टीकरण दिले. भाविकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या.पंढरपूरच्या विठुरायाच्या भेटीसाठी महाराष्ट्रबरोबर सर्वाधिक जास्त भाविक कर्नाटकातून चालत येतात. परंतु त्यांचा परतीचा प्रवास सुखकर व्हावा, या दृष्टीने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी पंढरपूर-विजयपूर हा 108 किमीचा रेल्वेमार्ग 2014-15 मध्ये मंजूर केला. त्यासाठी 1294 कोटी खर्च अपेक्षित होता. त्या मार्गाचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने या मार्गासाठी निधी दिला नाही. त्यामुळे हा प्रश्न अद्याप रेंगाळलेल्या अवस्थेत आहे.सुशीलकुमार शिंदे यांच्यानंतर खा.शरद बनसोडे यांनी देखील त्यामध्ये म्हणावे तसे लक्ष दिले नाही..त्यानंतर खा. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांच्याकडून प्रयत्न होणे अपेक्षित होते. त्यांची देखील प्रयत्न अपुरे पडले.स्व. भारत भालके यांनी पंतप्रधान केंद्रीय रेल्वेमंत्री, रेल्वे राज्यमंत्री, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे पत्रव्यवहार केल्यानंतर केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांनी 4 सप्टेंबर 2020 रोजी उत्तर देत नियमानुसार आवश्यक ती कारवाई करण्यासंदर्भात संबंधित रेल्वे बोर्ड संचालकाला पत्राद्वारे कळविले होते. त्यांच्या निधनानंतर विद्यमान आ.समाधान आवताडे यांनी तत्कालीन रेल्वेमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे देखील समक्ष भेटून पत्र व्यवहार केला. अहिल्यानगरचे खासदार निलेश लंके यांनी देखील याबाबतची मागणी केली या रेल्वेमार्गाचा प्रश्न मार्गी लागल्यास आणि पंढरपूर-लोणंद रेल्वेच्या माध्यमातून रेल्वेला कर्नाटकातील प्रवाशी व मालवाहतूक उत्तर भारतात जाण्यासाठी सोलापूरमार्गे वाढणारे अंतर व खर्च, वेळेची बचत होणार आहे. शिवाय पंढरपूर-मंगळवेढा या परिसरातील द्राक्षे, डाळिंब, ज्वारी, साखर व इतर शेतमाल दक्षिण व उत्तर भारतामध्ये पाठवणे शक्य होणार आहे. विजयपूर-पुणे हे अंतर 374 किमी आहे. मात्र, हा रेल्वे मार्ग झाल्यास हे अंतर 314 किमी होऊन 60 किमी अंतराची बचत होणार आहे..अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या या रेल्वेमार्गासाठी हजार कोटी पेक्षा अधिक निधीचा खर्च होणार आहे त्यासाठी राज्य शासनाने काही भार उचलल्यास हा प्रश्न मार्गी लावू लागू शकतो. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे 28 एप्रिलच्या सोलापूर दौऱ्यात मागणी केली.या पत्राची दखल घेत आज पंढरपूरच्या दौऱ्यात विठुरायाच्या साक्षीने हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले. भविष्यात यासाठी आपण मुख्यमंत्र्याकडे सातत्याने पाठपुरावा करणार आहे.शशिकांत चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष भाजप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.