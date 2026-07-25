सोलापूर

Mangalwedha News: पंढरपूर-विजयपूर रेल्वेमार्गाबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक; पाठपुरावा करण्याचे दिले आश्वासन

पंढरपूर दौऱ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंढरपूर-विजयपूर रेल्वेमार्गाबाबत योग्य तो पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिल्याचा दावा भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनी केला. हा रेल्वेमार्ग मंजूर झाल्यास भाविकांसह व्यापारी वाहतुकीलाही मोठा फायदा होणार आहे.
Chief Minister Devendra Fadnavis assures follow up for Pandharpur Vijayapura railway line project

Chief Minister Devendra Fadnavis assures follow up for Pandharpur Vijayapura railway line project

Sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा : कर्नाटकातील भाविकाच्या पंढरपूरच्या विठूरायाशी अधिक वेगाने जवळीक साण्याच्या दृष्टीने प्रलंबित असलेल्या पंढरपूर-विजयपूर या रेल्वेमार्गासाठी लक्ष घालून योग्य तो पाठपुरावा करू असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंढरपूर दौऱ्यात दिले.

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