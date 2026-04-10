Solapur News: ७३ अल्पवयीन मातांची प्रसूती; एमएलसीच नाही, साेलापूर महापालिकेच्या दवाखान्यातील धक्कादायक प्रकार!

सोलापूर : महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये अल्पवयीन मुलींच्या प्रसूती होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. याबाबत शासनाला दिलेल्या अहवालात तब्बल ७३ अल्पवयीन मातांची नोंद करण्यात आली आहेत. या प्रकरणांमुळे आरोग्य यंत्रणेतील कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. कारवाई टाळण्यासाठी परिचारिकांनी एकत्रित येत महापालिकेत येऊन अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. .महापालिका असो किंवा खासगी रुग्णालय, नियमांनुसार अल्पवयीन मुलींच्या गर्भधारणेच्या प्रकरणांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तत्काळ मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) नोंदविणे बंधनकारक असते. तसेच ही माहिती शासनाला सादर करणे आवश्यक आहे. या सर्व प्रसूती किती कालावधीत घडल्या याबाबत माहिती देण्यात आली नाही..नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार सुमारे ७३ अल्पवयीन मातांची प्रसूती झाली आहे. यापैकी काही प्रकरणांमध्ये एमएलसी नोंदविण्यात आली असली, तरी अनेक प्रकरणांत एमएलसी नोंदविण्यात आलेली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शासनाने याबाबत महापालिकेकडे स्पष्टीकरण मागविले आहे..या पार्श्वभूमीवर सुमारे ५० ते ६० परिचारिका सायंकाळी महापालिकेत येऊन अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसून आले. याबाबत विचारणा केली असता परिचारिकांनी माहिती देण्यास नकार दिला..मनपा अधिकारी पाळताहेत गुप्ततामहापालिकेच्या आवारात मोठ्या संख्येने परिचारिका उपस्थित असल्याचे दिसून आले. याबाबत विचारणा केली असता बैठकीसाठी आल्या आहेत, असे सांगत आरोग्य अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त आणि पदाधिकाऱ्यांनी अधिक माहिती देणे टाळले. या प्रकरणात अधिकाऱ्यांकडूनही गुप्तता पाळली जात असल्याचे स्पष्ट झाले.