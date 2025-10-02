Vijayadashami Festival:'शेवंतीचे कॅरेट २००० तर झेंडूचा ५०० चा दर'; पंढरपुरात उच्चांकी भाव; पावसाचा फुलबागांना फटका बसल्याने आवक कमी

-राजकुमार घाडगे पंढरपूर : विजयादशमीच्या पार्श्वभूमीवर येथील फूल बाजारामध्ये मंगळवारी (ता. ३०) झालेल्या लिलावामध्ये शेवंतीच्या फुलाच्या एका कॅरेटला प्रतवारीनुसार दीड ते दोन हजार रुपये तर झेंडू फुलाच्या एका कॅरेटला ४५० ते ५०० असा उच्चांकी दर मिळाला. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी पडलेल्या पावसामुळे फुलशेतीचे अतोनात नुकसान झाल्याने यंदा फुलांची आवक मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. फुलांची आवक कमी झाल्याने लिलावामध्ये फुलहार विक्रेते चढाओढीने फुले खरेदी करत आहेत. त्यामुळे यंदा दसरा सणाच्या दरम्यान सर्वच फुलांचे दर चढेच राहणार असल्याची माहिती फुलांचे आडत व्यापारी यमाजी देवमारे यांनी दिली..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...विजयादशमी म्हणजे विजयाचा उत्सव. साडेतीन मुहूर्तापैकी एक दसरा. महाराष्ट्रातच नाही, तर संपूर्ण भारतात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. या सणात झेंडूच्या फुलांचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. विशेषतः झेंडूच्या फुलांचा वापर पूजेसाठी केला जातो. देव पूजा, शस्त्र पूजा, आयुध पूजा तसेच वापरातील यंत्र, वाहनं व प्रवेशद्वारावर सजावटीसाठी झेंडू व शेवंतीच्या फुलांचा वापर होतो. यावर्षी (गुरुवारी ता.२) दसरा सण अवघा दोन दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. या पार्श्वभूमीवर पंढरीतील फूल बाजारामध्ये फूल उत्पादक शेतकरी तसेच फुलांचे हार तयार करणाऱ्या विक्रेत्यांची मोठी लगबग सुरू आहे. .मंगळवारी माळी वस्ती, कोर्टी, अनवली, कासेगाव, पळशी सुपली, गादेगाव, देगाव, रोपळे परिसरातील फूल उत्पादक शेतकऱ्यांनी येथील फूल बाजारामध्ये फुले विक्रीसाठी आणली होती. फुलांच्या लिलावामध्ये मंगळवारी झेंडू फुलांचे ५०० क्रेट, शेवंती फुलाचे १०० क्रेट तर गुलछडी फुलाचे १५० क्रेट गुलाब पाकळी ५० क्रेट यासह वेलवेट आदी फुलांची आवक झाली होती. आज झालेल्या फुलांच्या लिलावामध्ये प्रतवारीनुसार शेवंतीच्या फुलाच्या एका कॅरेटला (साधारणतः ५ किलो फुले) १ हजार ५०० ते २ हजार रुपये तर झेंडू ४५० ते ५०० रुपये, गुलछडी ५०० ते ७०० रुपये, काश्मिरी गुलाब पाकळी १०० ते १५० रुपये असा दर मिळाला..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....पावसामुळे फूल शेतीचे नुकसानदरवर्षी दसऱ्या दरम्यान फुलांची यावर्षीपेक्षा दुप्पट आवक होते. मात्र यंदा पडलेल्या संततधार पावसामुळे फूल शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतामध्ये पाणी साचून फूल झाडांची मुळे कुजू लागली आहेत तर काही ठिकाणी झेंडू फुलांवर काळपट करपा रोग पडला आहे. त्यामुळे फूल उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.