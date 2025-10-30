Solapur News: सिव्हिल हॉस्पिटलमधील ‘त्या’ बाळांची आज ‘डीएनए’ टेस्ट; नर्सकडून बाळाची अदलाबदल झाल्याचे प्रकरण..

सोलापूर : येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात बाळांची अदलाबदल झाल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. दोन्हीपैकी कोणते बाळ कोणत्या आईचे? हे शोधण्यासाठी त्यांची जनुकीय (डीएनए) चाचणी होईल. अधिष्ठातांनी सदर बझार पोलिसांत तक्रार दिली आहे. आता उद्या (गुरुवारी) दोन्ही बाळांची ‘डीएनए’ टेस्ट केली जाणार आहे..सोलापुरातील सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दररोज ५० महिलांची प्रसूती होते. त्यात २५ महिला नॉर्मल तर २५ महिलांचे सिझर होते. पण, २३ ऑक्टोबर रोजी पहाटे पाच वाजता दोन महिलांची प्रसूती झाली. त्यावेळी ड्युटीवर असलेल्या नर्सकडून चूक झाली आणि एका महिलेच्या कुटुंबीयांनी बाळाच्या अदलाबदलीचा आरोप केला. त्यासाठी कारण होते, बाळ आणि प्रसूत महिलेला दिलेला नंबरचा बिल्ला. दोन्ही नंबर वेगवेगळे होते. .त्या महिलेच्या नातलगांचे म्हणणे होते, आमच्या मुलीला मुलगी झाली आहे आणि तुम्ही आम्हाला मुलगा देत आहात. हा गोंधळ रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांपर्यंत पोचला. त्यांनी चौकशीसाठी समिती नेमली असून दुसरीकडे बाळांची ‘डीएनए’ टेस्ट करण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. पुण्याच्या लॅबकडे दोन्ही बाळांचे ‘डीएनए’ नमुने पाठविले जाणार आहेत. रिपोर्ट येईपर्यंत सध्या दोन्ही प्रसूत महिला त्यांच्याकडे दिलेल्या बाळांची काळजी घेत आहेत..नेमका प्रकार काय आहे?सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात २३ ऑक्टोबर रोजी पहाटे पाचच्या सुमारास दोन महिलांची प्रसुती झाली होती. त्यांना ज्या नंबरचा बिल्ला दिलेला होता तो आणि बाळाला लावलेल्या बिल्ल्यावर नंबर वेगळचा होता. तेथील नर्सकडून नोंद करताना चूक झाली. त्यातच प्रसूत महिलेला खूप उशिराने बाळ ताब्यात देण्यात आले होते. त्यामुळे त्या महिलेच्या कुटुंबियांनी बाळाची आदलाबदल झाल्याची तक्रार रुग्णालयाच्या अधिष्ठातांकडे केली होती..Umesh Patil: स्वबळ ठरलेच तर शिवसेनेसह इतरांना सोबत घेऊ: राष्ट्रवादी जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील; सामान्य नागरिक, कार्यकर्ता राष्ट्रवादीसोबतच.. .२३ ऑक्टोरबरच्या पहाटे एकाचवेळी दोन प्रसुती झाल्या होत्या. त्यातील एका महिलेच्या कुटुंबीयांनी बाळाची आदलाबदल झाल्याची तक्रार केली. त्याची खात्री करण्यासाठी आता दोन्ही बाळांची ‘डीएनए’ टेस्ट केली जाणार आहे. त्याच्या अहवालानंतर तक्रारीचे निरसन होईल.- डॉ. ऋत्विक जयकर, अधिष्ठाता, सर्वोपचार रुग्णालय, सोलापूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.