Barshi Crime: समर कॅम्पमध्ये नववीच्या मुलाचा २ टन वजानच्या रोलरखाली चिरडून मृत्यू, क्रिकेटचं पीच तयार करताना दुर्घटना

बार्शी शहर : येथील शिवशक्ती मैदानावर शनिवारी (ता. ३०) सकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास क्रिकेट खेळण्यासाठी गेलेल्या एका मुलाचा मैदान सपाट करण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या दोन टन दगडी रोलरखाली चिरडून मृत्यू झाला. आरव ऊर्फ वीरेन योगीराज चौधरी (वय १५) असे त्या मुलाचे नाव आहे. या प्रकरणी क्रिकेट शिबिराचे आयोजन करणाऱ्या मातृभूमी प्रतिष्ठानचे चालक, बार्शी तालुका क्रिकेट ॲकॅडमीचे संचालक तसेच दोन प्रशिक्षकांविरुद्ध बार्शी शहर पोलिस ठाण्यात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या अचानक घडलेल्या दुर्घटनेमुळे मैदानावरील क्रिकेटपटू, शिबिरातील विद्यार्थी तसेच आरवच्या शाळेतील मित्रांमध्ये हळहळ व्यक्त होत आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मातृभूमी प्रतिष्ठानतर्फे उन्हाळी सुट्टीच्या पार्श्वभूमीवर शिवशक्ती मैदानावर समर क्रिकेट कॅम्प आयोजित करण्यात आला होता. प्रति विद्यार्थी ३ हजार ५०० रुपये शुल्क आकारून सुमारे ३५० विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी प्रवेश देण्यात आला होता. दररोज सकाळी ६ ते ८.३० या वेळेत हे शिबिर सुरू असायचे..नेहमीप्रमाणे शनिवारी सकाळी आरव चौधरी क्रिकेट खेळण्यासाठी मैदानावर गेला होता. त्यावेळी क्रिकेट प्रशिक्षक विवेक दुगम आणि अक्षय देबडवार हे रोलर फिरवणाऱ्या मुलांपासून काही अंतरावर उभे होते. प्रशिक्षकांच्या सांगण्यावरून काही मुलांसह आरव मैदानावर रोलर ओढत होता. तो रोलरच्या पुढील बाजूस होता. रोलर ओढत असताना अचानक त्याचा तोल गेला आणि तो दगडी रोलरखाली चिरडला गेला. .घटना घडताच मैदानावर फिरण्यासाठी व व्यायामासाठी आलेल्या नागरिकांनी आरवला तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले; मात्र अतिरक्तस्राव झाल्याने त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. घटनेची माहिती मिळताच आरवचे वडील योगीराज नारायण चौधरी पान (वय ४५, रा. सुभाषनगर रोड, बार्शी) यांनी रुग्णालयात धाव घेतली..या प्रकरणी योगीराज चौधरी यांच्या फिर्यादीवरून समर कॅम्पचे आयोजक मातृभूमी प्रतिष्ठान तसेच प्रशिक्षक विवेक दुगम आणि अक्षय देबडवार यांच्याविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. उशिरापर्यंत कोणालाही अटक करण्यात आलेली नव्हती. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक महेश गळगटे करीत आहेत..आईच्या हंबरड्याने कर्मचारीही गहिवरलेरुग्णालयात पोटच्या एकुलत्या एक मुलाचा मृतदेह पाहताच आरवच्या आई-वडिलांसह नातेवाइकांनी हंबरडा फोडला. या दुर्दैवी घटनेमुळे तेथील कर्मचारी आणि उपस्थित नागरिकही भावुक झाले. आईच्या आक्रोशाने परिसरातील वातावरण शोकमय झाले होते. अनेकांना अश्रू अनावर झाले.