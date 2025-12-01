CM Devendra Fadnavis: गावांसह शहराचा विकास महत्त्वाचा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; सांगोल्यात जाहीर सभेत विरोधकांवर टीकास्त्र..

सांगोला: गावांसह शहराचा विकास महत्त्वाचा आहे. केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्यातील शहरांचा विकास होत आहे. निवडणुका येत असतात जात असतात मी टीका-टिप्पणी करणार नाही. दोन तारखेला तुम्ही आमची काळजी घ्या, पुढील पाच वर्षे तुमची काळजी घेतल्याशिवाय राहणार नाही, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.सांगोला नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर रविवारी (ता. ३०) छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सभा झाली. या सभेला आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार समाधान अवताडे, आमदार नारायण पाटील, आमदार सचिन पाटील, माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर, माजी आमदार प्रशांत परिचारक, भाजप जिल्हाध्यक्ष चेतनसिंह केदार-सावंत, बाळासाहेब एरंडे आदी उपस्थित होते..फडणवीस म्हणाले, सांगोल्याचा विकास आराखडा तयार करा. २४ तास स्वच्छ पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन, धूळमुक्त काँक्रिट रस्ते, माजी सैनिकांसाठी भवन, महापुरुषांची स्मारके, आरोग्यविषयक सुविधा यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. राज्यात ३०० शहरांमध्ये कचरा प्रक्रिया प्रकल्प सुरू आहेत; सांगोलाही त्याचा लाभ मिळेल.प्रास्ताविक करताना माजी आमदार दीपकआबा साळुंखे-पाटील शहाजीबापूंवर थेट टीका करताना म्हणाले की, बापू स्वतःला राजे समजतात, दोन वेळा निवडून दिले तरी टीका करतात. मी मुंबईला पाठवू शकतो तसे घरी बसवूही शकतो. पण सांगोल्यात जिकडे दीपकआबा तिकडे गुलाल असतो. तालुक्याला कोण खरं-खोटं बोलतो हे चांगलंच माहित आहे. नगरविकास खात्यावर त्यांचा जोर असला तरी आमच्याकडे सर्व खात्याचे ‘हेडमास्तर’ आहेत हे त्यांनी विसरू नये..फडणवीसांच्या सभेने वाढली रंगतफडणवीसांच्या सभेने सांगोल्यातील निवडणूक रंगत आणखी वाढवली असून विकासाचा मुद्दा केंद्रस्थानी येत आहे. २ डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानात मतदार कोणाचा विश्वास जिंकतात, याकडे जिल्ह्यासह राज्याचे लक्ष लागले आहे.ही निवडणूक पुनर्वसनाची नव्हे, विकासाचीपालकमंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, शहाजीबापू सतत अन्याय होत असल्याचे सांगतात; पण एकत्र लढण्याच्या चर्चेनंतरही त्यांनी थेट नगराध्यक्ष उमेदवार जाहीर केला. शहर विकासासाठी मोठा निधी आला, मात्र कामे झाली नाहीत. शहरात टक्केवारीचाच मुद्दा चर्चेत आहे. ही निवडणूक कोणाचे पुनर्वसन करण्यासाठी नसून विकासासाठी आहे..‘तुम्ही मला बोलायला भाग पाडू नका’या निवडणुकीच्या अनुषंगाने बैठका व इतर चर्चा शहाजीबापू खासगीतील विषय जाहीर बोलतात. बापू मला वडिलांसमान आहेत. तेही मला मुलासारखे समजतात. परंतु तुम्ही कोणाला काय बोलता, उपमुख्यमंत्र्यांबद्दल खासगीत काय काय बोलता? हे मला चांगलेच माहित आहे. त्यावर मला बोलायला भाग पाडू नका असा इशारा आमदार डॉ. देशमुख यांनी आपल्या भाषणात दिला..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...देशमुखांच्या फडणवीसांकडे मागण्याआमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख म्हणाले, पहिल्यांदाच शेकाप–दीपक आबा गट–भाजप एकत्र आले आहेत. काहींच्या हट्टामुळे शहर विकासाची संधी हुकली. सांगोल्यात एमआयडीसी मंजूर व्हावी, कब्रस्तानासाठी वाढीव जागा, डंपिंग ग्राउंड गावाबाहेर जावे यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. सध्या विविध सभेंमधून फोनवर एमआयडीसी मंजूर केल्या जात असल्याने पाहिले आहे. तुम्ही सांगोला शहराच्या विकासासाठी सांगोल्यात मोठी एमआयडीसी मंजूर करावी अशी मागणी आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.