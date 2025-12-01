Akkalkot Politics : सुधारित तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी ५०० कोटी; मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा, 'लाडकी बहीण'बाबत काय म्हणाले...

अक्कलकोट : श्री स्वामी समर्थांचे शक्तिपीठ असलेल्या अक्कलकोट शहरासाठी यापूर्वी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा केलेला होता. तो सुधारित करून ५०० कोटींचा विकास आराखडा तयार झाला असून त्यासाठी आम्ही पूर्ण मदत करणार आहोत. अक्कलकोट, मैंदर्गी व दुधनी शहरात भाजपची सत्ता आल्यावर मी या शहराला निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे ठाम वचन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर प्रचार सभेत दिले. .माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.अक्कलकोट, मैंदर्गी व दुधनी नगरपालिकेच्या भाजपच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ अक्कलकोट येथे झालेल्या जाहीर सभेत फडणवीस बोलत होते. व्यासपीठावर पालकमंत्री जयकुमार गोरे, आ. सचिन कल्याणशेट्टी, शहाजीराजे पवार, भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण, माजी आमदार राजन पाटील, जिल्हाध्यक्ष महेश बिराजदार, भाजपचे ज्येष्ठ नेते आप्पासाहेब बिराजदार, दिलीप सिद्धे, परमेश्वर यादवाड, मोतीराम राठोड, अविनाश मडीखंबे, सद्दाम शेरीकर, अक्कलकोटचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार मिलन कल्याणशेट्टी, तानवडे, दुधनीचे नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अतुल मेळकुंदे, मैंदर्गी नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अंजली बाजारमठ आदी उपस्थित होते..प्रास्ताविक करताना आमदार सचिन कल्याणशेट्टी यांनी तालुक्यातील तिन्ही नगरपालिकांसाठी भरपूर विकास निधी दिल्याबद्दल ऋण व्यक्त केले. विरोधक विनाकारण श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न करीत असल्याबद्दल टीका केली. अक्कलकोट व दुधनी येथे विरोधकांना पुरेसे उमेदवार सुद्धा उभे करता आले नाही याबद्दल मार्मिक टीका करीत काँग्रेसचे अस्तित्व शून्य झाल्याचे सांगितले. तसेच मैंदर्गी येथे भाजप सोडून इतर पक्षाचे चिन्ह गायब झालेचे आवर्जून सांगितले..फडणवीस म्हणाले, आपल्या शहराचे पुढच्या पाच वर्षाचे भवितव्य कोणाच्या हातात द्यायचे याचा अधिकार संविधानाने आपल्याला दिला आहे. त्याचा योग्य वापर करून भाजपला बहुमतासह नगराध्यक्षपदी निवडून द्यावे. आ.सचिन कल्याणशेट्टी हे आमदार झाल्यापासून येथील विकास कामांना मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली आहे. कल्याणशेट्टी यांच्या प्रयत्नातून या भागात पिण्याच्या पाण्याची योजना, भुयारी गटारी, रस्ते आदीसह विविध विकासकामे मोठ्या प्रमाणात सुरू झालेले आहेत..मागील काळात अनेक विकास योजना सुरू असून त्याचे ६०% कामे पूर्ण झाले आहे. आणखी वाढीव योजना करावयाचे असल्यास त्यासाठी या योजनांना वाढीव योजनेमधून मदत करू व शहर चांगले व विकसित करण्यासाठी सहकार्य करू. तसेच अक्कलकोट बसस्टँडचे ७५ टक्के काम पूर्ण झालेले आहे. अमृत २ पाणीपुरवठा योजना, ६ कोटींचे मल्लिकार्जुन मंदिर, रस्त्याची ११४ कोटींची कामे, १६८ कोटीचे ड्रेनेज, उपजिल्हा रुग्णालय, ६० कोटींचे तालुका न्यायालय, अक्कलकोट उत्तर व पोलिस ठाणे इमारत, हत्ती तलावासाठी निधी तसेच वेगवेगळे मार्ग सुधारण्यासाठी २८६ कोटी व देगाव एक्सप्रेस कालव्यासाठी ३५० कोटी रुपये अशाप्रकारे निधी यापूर्वीच दिलेला असल्याचे आवर्जून सांगितले..दुधनी, मैंदर्गीचा विकास करू ः फडणवीसदुधनी नगरपालिकेमध्ये नगराध्यक्षांसह सर्व नगरसेवक निवडून द्या. दुधनी शहराचा कायापालट करून विकसित शहर बनवू. मैंदर्गी शहरात प्रथमच भाजप कमळ चिन्हावर नगराध्यक्षसह नगरसेवकपदाची निवडणूक लढवत आहे या ठिकाणी पक्षाला झुकते माप देऊन निवडून आणा. शहराच्या विकासासाठी भरघोस निधी निधी देऊन उत्तम शहर बनवू. तिन्ही नगरपालिकेवर भाजपचा अध्यक्ष निवडून द्या तरच त्यांचे कान धरून मोठा विकास करता येईल..संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...लाडकी बहीण सुरूच राहणारतुमचा लाडका देवाभाऊ जोपर्यंत मुख्यमंत्री आहे तोपर्यंत लाडकी बहीण योजना बंद होणार नाही असे स्पष्ट प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. लखपती दीदी ही योजना मोठ्या प्रमाणात राबविण्याची सूचना भावी नगराध्यक्ष व नगरसेवकांना फडणवीस यांनी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.