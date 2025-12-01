सोलापूर

Akkalkot Politics : सुधारित तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी ५०० कोटी; मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा, 'लाडकी बहीण'बाबत काय म्हणाले...

pilgrimage developmentछ फडणवीस म्हणाले की, अक्कलकोट हे संतपरंपरेचे पवित्र स्थळ असून भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेता पायाभूत सुविधांचे उन्नयन हा सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. रस्ते, प्रकाशयोजना, निवासव्यवस्था, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी यांसारख्या मूलभूत गरजांमध्ये मोठा बदल दिसेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
अक्कलकोट : श्री स्वामी समर्थांचे शक्तिपीठ असलेल्या अक्कलकोट शहरासाठी यापूर्वी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा केलेला होता. तो सुधारित करून ५०० कोटींचा विकास आराखडा तयार झाला असून त्यासाठी आम्ही पूर्ण मदत करणार आहोत. अक्कलकोट, मैंदर्गी व दुधनी शहरात भाजपची सत्ता आल्यावर मी या शहराला निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे ठाम वचन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर प्रचार सभेत दिले.

