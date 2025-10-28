Solapur News: 'पाणीपुरवठा, उड्डाणपूल अन्‌ सांडपाणी प्रकल्पाला गती द्या'; मुख्यमंत्री आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांचे महापालिका प्रशासनाला आदेश

सोलापूर : शहर पाणीपुरवठ्यासाठी ८९२ कोटी रुपये जागतिक बॅंकेकडून उपलब्ध करून देणे, शहरातील प्रस्तावित ९५० कोटींचे दोन उड्डाणपूल, १२५ एमएलडी क्षमतेच्या सांडपाणी प्रकल्पातील पाणी कराराला गती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार तथा मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी महापालिका व जिल्हा प्रशासनाला दिल्या..Barshi Crime: 'श्रीपतपिंपरीमध्ये भरदिवसा घरफोडी'; सहा तोळ्यांच्या दागिन्यांसह १६ हजार लंपास.महापालिका सभागृहात सभागृहात सोमवारी परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली तर जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे, पोलिस उपायुक्त (परिमंडळ) हसन गौहर, अक्कलकोट रोड एमआयडीसीचे अधिकारी एस. टी. राठोड, अध्यक्ष तिलोकचंद बैठक यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. या बैठकीत जुना पुणे नाका ते पत्रकार भवन उड्डाणपूल आणि जुना बोरामणी नाका ते मोरारजी बंगला उड्डाणपूल या दोन्ही प्रस्तावित उड्डाणपुलांच्या बांधकामासाठी बाधित होणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या जागांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली..या जागांमध्ये राज्य परिवहन महामंडळ, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, जिल्हा दूध संघ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडळ, राज्य विद्युत वितरण कंपनी, पोस्ट ऑफिस, मध्य रेल्वे विभाग, बीएसएनएल टेलिकॉम सर्व्हिसेस, पोलिस आयुक्त (शहर) कार्यालय, पोलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कार्यालय, डॉ. व्ही. एम. मेडिकल कॉलेज आदी विभागांच्या जागांचा समावेश आहे..या सर्व विभागांनी बाधित होणाऱ्या जागेचा तपशील, ना हरकत प्रमाणपत्र तसेच प्रस्ताव महापालिकेकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. उड्डाणपुलांच्या कामाला वेग येईल आणि प्रकल्पाच्या मंजुरी प्रक्रियेत विलंब होणार नाही. शहर पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी प्रस्तावित ८९२ कोटींच्या पाणीपुरवठा योजनेला निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण चर्चाही यावेळी करण्यात आली. .Solapur News: महाविकास आघाडी एकजुटीने निवडणुकांना सामोरे जाणार; करकंब येथील बैठकीत निर्धार; मुंबईतील मनसेच्या मोर्चाबाबतही चर्चा.गेल्या सहा वर्षांपासून कागदावर राहिलेल्या एनटीपीसीच्या पाणी कराराला प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी अधिकाऱ्यांसोबत देगाव येथील एसटीपी (पाणी प्रक्रिया प्रकल्प) प्रकल्पासंदर्भात माहिती घेतली. शहरातील सांडपाणी प्रक्रिया आणि पुनर्वापर या संबंधीची पुढील कार्यवाही निश्चित करण्यात आली. शहराच्या सर्वांगिण विकासासाठी प्रस्तावित असलेले हे तिन्ही प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचे असून ती मार्गी लावण्यासाठी संबंधित विभागांनी दिलेल्या वेळेत एकत्रित कार्यवाही निश्चित करून कामाला गती द्यावी, असे आदेशही यावेळी श्री. परदेशी यांनी दिले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.