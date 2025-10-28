सोलापूर

Solapur News: 'पाणीपुरवठा, उड्डाणपूल अन्‌ सांडपाणी प्रकल्पाला गती द्या'; मुख्यमंत्री आर्थिक सल्लागार प्रवीणसिंह परदेशी यांचे महापालिका प्रशासनाला आदेश

Speed Up Water Supply, Flyover and Sewage Projects: गेल्या सहा वर्षांपासून कागदावर राहिलेल्या एनटीपीसीच्या पाणी कराराला प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी अधिकाऱ्यांसोबत देगाव येथील एसटीपी (पाणी प्रक्रिया प्रकल्प) प्रकल्पासंदर्भात माहिती घेतली.
CM’s Economic Advisor Praveensingh Pardeshi during a review meeting with Solapur Municipal officials, directing faster implementation of civic projects.

CM’s Economic Advisor Praveensingh Pardeshi during a review meeting with Solapur Municipal officials, directing faster implementation of civic projects.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : शहर पाणीपुरवठ्यासाठी ८९२ कोटी रुपये जागतिक बॅंकेकडून उपलब्ध करून देणे, शहरातील प्रस्तावित ९५० कोटींचे दोन उड्डाणपूल, १२५ एमएलडी क्षमतेच्या सांडपाणी प्रकल्पातील पाणी कराराला गती देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार तथा मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी यांनी महापालिका व जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.

Loading content, please wait...
Water supply
Municipal Corporation
district
Water Scheme
Infrastructure
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com