पंढरपूर : कार्तिकी वारी सोहळ्यासाठी राज्यभरातून लाखो वारकऱ्यांचे पंढरपुरात आगमन होणार आहे. या सोहळ्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक वारकरी भाविकाला आवश्यक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. तसेच त्यांची कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी सोमवारी (ता. २७) सोयी-सुविधांची पाहणी केली..यावेळी जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांनी दर्शन रांगेत स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, शौचालयाची संख्या वाढवणे तसेच त्यासाठी जादा स्वच्छता कर्मचारी उपलब्धता ठेवावेत. नगरपालिका प्रशासनाने चंद्रभागा वाळवंट कायम स्वच्छ राहील, याची दक्षता घेऊन नदीपात्रातील खड्डे बुजवावेत. शहरातील तसेच प्रदक्षिणा मार्गावरील अतिक्रमणे तत्काळ काढावीत, अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करावी, अशा सूचना केल्या..तसेच भक्तिसागर (६५ एकर), चंद्रभागा वाळवंटात भाविकांसाठी प्रशासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सुविधांमध्ये शौचालय, पाणीपुरवठा, आरोग्य सुविधा, सुरक्षा व्यवस्थेची माहिती घेतली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम, उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत डगळे, श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अमित निमकर आदी उपस्थित होते..