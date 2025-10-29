सोलापूर

Collector Kumar Ashirwad: राज्‍यातील भाविकांची कुठलीही गैरसोय होऊ नये: जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद; पंढरपुरातील भक्तिसागर, वाळवंटाची पाहणी

No Inconvenience to Devotees: नगरपालिका प्रशासनाने चंद्रभागा वाळवंट कायम स्वच्छ राहील, याची दक्षता घेऊन नदीपात्रातील खड्डे बुजवावेत. शहरातील तसेच प्रदक्षिणा मार्गावरील अतिक्रमणे तत्काळ काढावीत, अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई करावी, अशा सूचना केल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर : कार्तिकी वारी सोहळ्यासाठी राज्यभरातून लाखो वारकऱ्यांचे पंढरपुरात आगमन होणार आहे. या सोहळ्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक वारकरी भाविकाला आवश्यक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात. तसेच त्यांची कुठल्याही प्रकारची गैरसोय होऊ नये, यासाठी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी सोमवारी (ता. २७) सोयी-सुविधांची पाहणी केली.

