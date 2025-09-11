सोलापूर

Pandharpur To Pune Shivai Bus: 'पंढरपूर ते पुणे शिवाई बसच्या दरराेज २२ फेऱ्या'; प्रवाशांच्या मागणीनुसार वातानुकूलित आरामदायी प्रवास

Comfortable AC Travel: `सकाळने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत महामंडळाने पुणे ते पंढरपूर या मार्गावर दररोज ११ ई- शिवाई बसच्या तब्बल २२ फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आता सवलतींसह वातानुकूलित आरामदायी प्रवास अनुभवता येणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
-राजकुमार घाडगे

पंढरपूर : पंढरपूर बस आगाराला राज्य परिवहन महामंडळाच्या वतीने मागील महिन्यामध्ये ११ इलेक्ट्रिक शिवाई बस सुपूर्द करण्यात आल्या होत्या. या बस गाड्यांपैकी एकही ई-शिवाई बस पुणे ते पंढरपूर या मार्गावर सुरू करण्यात आली नव्हती. याबाबत `सकाळने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेत महामंडळाने पुणे ते पंढरपूर या मार्गावर दररोज ११ ई- शिवाई बसच्या तब्बल २२ फेऱ्या सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे या मार्गावर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आता सवलतींसह वातानुकूलित आरामदायी प्रवास अनुभवता येणार आहे.

