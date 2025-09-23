Congress Movement:'मंगळवेढा नगरपालिकेसमोर साचलेल्या पाण्यात काँग्रेसचे पिंडदान आंदोलन', मुख्याधिकारी नसलेल्या खुर्चीला हार..

- हुकूम मुलाणीमंगळवेढा : गेले तीन दिवस पडलेल्या सतत दमदार पावसामुळे शहरातील प्रमुख रस्त्यावर पाणी साचले आहे. त्या पाण्याचा निचरा करण्यास नगरपालिका प्रशासन अकार्यक्षम ठरल्यामुळे नगरपालिकेसमोर साचलेल्या पाण्यातच शहर काँग्रेसच्या वतीने पिंडदान करत पालिका प्रशासनाचा निषेध केला. त्यानंतर मुख्याधिकारी कार्यालयातील खुर्चीला हार घालत शहराला कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी न देणाऱ्या प्रशासनाच्या विरोधात घोषणा दिल्या..शहरामध्ये 22 सप्टेंबरला 117 मिलिमीटर तर 23 सप्टेंबरला 66 मिलिमीटर पावसाची नोंद असून या दोन दिवसात पडलेल्या पावसामुळे शहरातील गटारीचे दूषित पाणी नागरिक विजय हजारे यांच्या घरात शिरले. पालिका प्रशासनाने विजय हजारे यांच्या गटारीच्या पाण्याची विल्हेवाट लावण्याच्या मागणीकडे सोयीस्करित्या दुर्लक्ष केल्यामुळे त्या कुटुंबाला दुर्गंधीचा सामना करावा लागला. याशिवाय साठे नगर मधील जवळपास 20 पेक्षा घरात पावसाचे पाणी शिरल्यामुळे त्यांना रात्र जागून काढावी लागली..कृष्ण तलावातून पाण्याच्या निचरा न केल्यामुळे ते पाणी साठे नगर मधील नागरिकांच्या घरात शिरले त्यानंतर त्या पाण्याची विल्हेवाट लावताना सोलापूर रस्त्यावरून ते पाणी मरवडेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सोडण्यात आले. यामुळे संतप्त झालेल्या शहर काँग्रेसने आज नगरपालिकेसमोर पिंडदान आंदोलन केले. सध्या नगरपालिकेला मुख्याधिकारी नसल्यामुळे सध्या पालिकेचा कारभार प्रभारी मुख्याधिकाऱ्यावर सुरू आहे संतप्त नागरिकांनी नगरपालिका प्रशासनाच्या विरोधात घोषणा देत चक्क मुख्याधिकारी नसलेल्या खुर्चीला हार घालत नगरपालिका प्रशासनाचा निषेध केला. .यावेळी शहराध्यक्ष अॅड राहुल घुले,गणेश धोत्रे मुझमिल काझी विजय हजारे ,माऊली कोंडुभैरी ,संदीप फडतरे, अजय गाडे, विक्रम शेंबडे ,किरण घोडके, अर्जुन देवकर ,प्रदीप घुले, अमोल घुले, फारूक मुजावर, सचिन साळुंखे,अरबाज तांबोळी,किरण घुले, बापू अवघडे आदी उपस्थित होते..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.आपत्कालीन परिस्थितीत कर्मचारी कार्यालयात नाहीत, चार वर्षे नगरपालिका नगरसेवक नाहीत अशा परिस्थितीत प्रशासन रस्त्यावर कोणतंच काम करत नाही निवडणुका न घेणाऱ्या भाजप सरकारचा व प्रशासनाचा निषेध करीत आहोत त्यांच्या निष्काळजीपणामुळे शरीरातील नागरिकांच्या अन्नात गटारीचे पाणी गेले.दोन दिवसात पाण्याचा निचरा न केल्यास संबंधित विभागाच्या कर्मचाऱ्याला त्याच पाण्यात उभे केले जाईल.अॅड राहुल घुले, शहराध्यक्ष काॅग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.