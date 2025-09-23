सोलापूर

Congress Movement:'मंगळवेढा नगरपालिकेसमोर साचलेल्या पाण्यात काँग्रेसचे पिंडदान आंदोलन', मुख्याधिकारी नसलेल्या खुर्चीला हार..

Congress stages pinddaan protest : कृष्ण तलावातून पाण्याच्या निचरा न केल्यामुळे ते पाणी साठे नगर मधील नागरिकांच्या घरात शिरले त्यानंतर त्या पाण्याची विल्हेवाट लावताना सोलापूर रस्त्यावरून ते पाणी मरवडेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर सोडण्यात आले. यामुळे संतप्त झालेल्या शहर काँग्रेसने आज नगरपालिकेसमोर पिंडदान आंदोलन केले.
Congress workers performing pinddaan protest in front of Mangalevedha municipal office against waterlogging issues.

सकाळ वृत्तसेवा
- हुकूम मुलाणी

मंगळवेढा : गेले तीन दिवस पडलेल्या सतत दमदार पावसामुळे शहरातील प्रमुख रस्त्यावर पाणी साचले आहे. त्या पाण्याचा निचरा करण्यास नगरपालिका प्रशासन अकार्यक्षम ठरल्यामुळे नगरपालिकेसमोर साचलेल्या पाण्यातच शहर काँग्रेसच्या वतीने पिंडदान करत पालिका प्रशासनाचा निषेध केला. त्यानंतर मुख्याधिकारी कार्यालयातील खुर्चीला हार घालत शहराला कायमस्वरूपी मुख्याधिकारी न देणाऱ्या प्रशासनाच्या विरोधात घोषणा दिल्या.

