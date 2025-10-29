Solapur Politics:'साेलापुरात शिवसेना नसेल तर राष्ट्रवादी, माकपला सोबत घेऊ'; शिवसेनेच्या आघाडी न करण्यावर काँग्रेसची भूमिका..

सोलापूर: शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते माजी खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी काँग्रेसला वगळून आगामी महापालिका निवडणूक लढवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. यावर काँग्रेसकडूनही तिखट प्रतिक्रिया आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका या स्थानिक परिस्थिती पाहून लढवल्या जातात. ते ७२ जागा मागत असतील उर्वरित जागेवर काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व माकप यांच्यात समान जागा वाटप कसे होईल असा प्रश्न आहे. यामुळे महाविकास आघाडीच्या बैठका होतील, त्यानंतर जागा वाटप व इतर विषयांवर अंतिम निर्णय होणार असल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले..Solapur Politics: दिलीप मानेंचा प्रवेश निश्चित; कोणावर अन्याय नाही, ‘दक्षिण’च्या पदाधिकाऱ्यांना प्रदेशाध्यक्ष चव्हाणांचा शब्द.आगामी महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी व नेत्यांच्या बैठका झडत आहेत. महाविकास आघाडी विरोधात महायुती अशी लढत रंगणार की प्रमुख पक्ष स्वबळाचा नारा देणार यावर खलबते सुरू आहेत. एकीकडे महाविकास आघाडीमधील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने स्वबळाची भाषा केली आहे तर दुसरीकडे महायुतीमधील भाजपही स्वबळाच्या तयारीत आहे..कोणते नेते कोणत्या पक्षात...काँग्रेसवासी असलेले अनेक नेते भारतीय जनता पक्षाच्या वाटेवर आहेत तर काही जणांना प्रतीक्षा आहे. यामध्ये माजी आमदार दिलीप माने, सिद्धेश्वर साखर कारखान्याचे ज्येष्ठ संचालक धर्मराज काडादी, बाजार समितीचे संचालक सुरेश हसापुरे यांच्यासह अनेक जण प्रतीक्षेत आहेत. हे तीनही नेते काँग्रेसमध्ये असले तरी प्रत्यक्षात ते सक्रिय नसल्याने काँग्रेसच्या पदाधिकारीही संभ्रमात आहेत. नुकतीच काँग्रेसने जम्बो कार्यकारिणी जाहीर केली, त्यात यातील एकाचेही नाव नाही. मागील वर्षापूर्वी भाजपमधून काँग्रेसमध्ये आलेले प्रा. अशोक निंबर्गी यांचेही नाव काँग्रेसच्या यादीत दिसत नाही. यामुळे काँग्रेसमध्ये सक्रिय कार्यकर्ते कोण असा प्रश्न पदाधिकाऱ्यांना पडला आहे..Goa-Solapur flight: वादळी वाऱ्याचा धोका; गोवा-सोलापूर विमान रद्द, प्रवाशांना पुढील तिकीट उपलब्ध करून देण्यात येणार.कोण काय बोलावे, हा त्यांचा प्रश्न आहे. पण महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही सर्वजण एकजुटीने एकत्रितपणे निवडणुकीस सामोरे जाणार आहोत. जर त्यांना काँग्रेससोबत आघाडी नको असेल तर पक्षपातळीवर याचा निर्णय होईल, त्यानुसार रणनीती ठरवण्यात येणार आहे. लवकरच महाविकास आघाडीची बैठक होणार असून, त्यात जो निर्णय होईल त्यानुसार निवडणुकीस सामोरे जाऊ.- चेतन नरोटे, शहराध्यक्ष, काँग्रेस .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.