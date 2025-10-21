सोलापूर

Mangalvedha News: 'मंगळवेढ्यात काँग्रेसचे पिठले भाकरी आंदोलन'; शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत दिवाळीपूर्वी न मिळाल्याचा निषेध

Congress stages “Pithale Bhakri”: व्यावसायिक ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. सोमवारी सकाळी ११ वाजता येथील तहसील कार्यालय समोर आंदोलन झाले. शेतकरीविधी सरकारचा धिक्कार असो अशा घोषणा काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी दिल्या. त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन मंडल अधिकारी धनंजय इंगोले यांनी स्वीकारले.
मंगळवेढा : तालुक्यातील ५७ हजार शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीने नुकसानीची भरपाई दिवाळीपूर्वी देण्याची घोषणा सरकारने केली मात्र प्रत्यक्षात दिवापूर्वी मदत मिळाली नाही. त्यामुळे शहर व तालुका काँग्रेसने तहसील कार्यालयासमोर पिठले भाकरी आंदोलन करत सरकारच्या शेतकऱ्याविरोधी धोरणाचा निषेध केला.

