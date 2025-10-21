Mangalvedha News: 'मंगळवेढ्यात काँग्रेसचे पिठले भाकरी आंदोलन'; शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीची मदत दिवाळीपूर्वी न मिळाल्याचा निषेध

मंगळवेढा : तालुक्यातील ५७ हजार शेतकऱ्यांना अतिवृष्टीने नुकसानीची भरपाई दिवाळीपूर्वी देण्याची घोषणा सरकारने केली मात्र प्रत्यक्षात दिवापूर्वी मदत मिळाली नाही. त्यामुळे शहर व तालुका काँग्रेसने तहसील कार्यालयासमोर पिठले भाकरी आंदोलन करत सरकारच्या शेतकऱ्याविरोधी धोरणाचा निषेध केला..Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.यावेळी प्रांतिक सदस्य नंदकुमार पवार, जिल्हा उपाध्यक्ष अर्जुन पाटील, प्रदेश सचिव अॅड. रवीकिरण कोळेकर, शहराध्यक्ष अॅड. राहुल घुले, मतदारसंघ अध्यक्ष मारुती वाकडे, जिल्हा उपाध्यक्ष राजकुमार मेथकुटे, जिल्हा सरचिटणीस दिलीप जाधव, महादेव कोळी, मुबारक शेख, मनोज माळी, आयेशा शेख, पंडित पाटील आदी उपस्थित होते. ऑगस्ट व सप्टेंबर या दोन महिन्यांत अतिवृष्टीचा तडाखा बसला. .बाजरी, तूर, मका, कांदा, केळी, डाळिंब या पिकांचे नुकसान झाले. महसूल व कृषी खात्याने तत्परतेने पंचनामे केले. त्या संदर्भातील बाधित शेतकऱ्यांच्या याद्या देखील शासनाच्या पोर्टलवर अपलोड झाल्या. असे असताना शासनाने अद्याप दिवाळी सणाला पैसे बँक खात्यावर दिले नाहीत. त्यामुळे शहरातील बाजारपेठेत अजूनही गर्दी नाही. व्यावसायिक ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. सोमवारी सकाळी ११ वाजता येथील तहसील कार्यालय समोर आंदोलन झाले. शेतकरीविधी सरकारचा धिक्कार असो अशा घोषणा काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांनी दिल्या. त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन मंडल अधिकारी धनंजय इंगोले यांनी स्वीकारले..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.सध्या राज्याचे अर्थकारण पूर्णपणे बिघडले आहे. विरोधकांना ईडीची भीती दाखवून संपण्याचा प्रयत्न केला. शेतकऱ्यांचा त्यांना कळवळा नसल्यामुळे त्यांचा निषेध आज पिठले भाकरी आंदोलनातून केला.- अॅड नंदकुमार पवार, प्रांतिक सदस्य काँग्रेस.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.