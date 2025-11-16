सोलापूर

Pandharpur Politics:'पंढरपूर नगरपालिका निवडणुकीतून काँग्रेसची माघार'; तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या उमेदवाराला पाठिंबा..

Pandharpur municipal election: खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये रविवारी (ता.16) अहिल्यादेवी होळकर वाड्यामध्ये काॅंग्रेसपदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. याबैठकीमध्ये खासदार शिंदे यांनी पंढरपूरची निवडणूक काॅंग्रेस लढणार नसून तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या उमेदवार प्रणिता भालके यांना पाठिंबा दिल्याचे सांगितले.
Congress leaders announcing withdrawal from the Pandharpur civic polls and extending support to Tirthkshetra Vikas Aghadi.

सकाळ डिजिटल टीम
-भारत नागणे

पंढरपूर: पंढरपूर नगरपालिका निवडणुकीमधून काॅंग्रेसने अखेर माघार घेतली आहे. काॅंग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी आज तसे जाहीर केले. दरम्यान तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार प्रणिता भालके यांना पाठिंबा दिल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले.

