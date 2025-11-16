Pandharpur Politics:'पंढरपूर नगरपालिका निवडणुकीतून काँग्रेसची माघार'; तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या उमेदवाराला पाठिंबा..

-भारत नागणेपंढरपूर: पंढरपूर नगरपालिका निवडणुकीमधून काॅंग्रेसने अखेर माघार घेतली आहे. काॅंग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी आज तसे जाहीर केले. दरम्यान तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार प्रणिता भालके यांना पाठिंबा दिल्याचे त्यांनी पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. .Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...खासदार प्रणिती शिंदे यांच्या उपस्थितीमध्ये रविवारी (ता.16) अहिल्यादेवी होळकर वाड्यामध्ये काॅंग्रेसपदाधिकारी व कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. याबैठकीमध्ये खासदार शिंदे यांनी पंढरपूरची निवडणूक काॅंग्रेस लढणार नसून तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या उमेदवार प्रणिता भालके यांना पाठिंबा दिल्याचे सांगितले. ऐनवेळी काॅंग्रेने निवडणूकीतून माघार घेतल्याने निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमधून खासदार शिंदे यांच्या भूमिके विषयी नाराजी व्यक्त केली जात आहे..लोकसभेला खासदार प्रणिती शिंदे आणि विधानसभेला भगीरथ भालके यांना पंढरपूर विधानसभा मतदार संघातून चांगली मते मिळाली होती. काँग्रेसच्या चिन्हाचा त्यावेळी उमेदवाराला चांगला फायदा झाला होता. सध्या भाजप विरोधी लाट असताना ही काॅंग्रेसने निवडणूकीतून माघार घेतल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.बैठकीमध्ये जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष सातलिंग शटगार यांच्यासह काही स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी काॅंग्रेसच्या चिन्हावर निवडणुक लढविण्याची मागणी केली. परंतु खासदार प्रणिती शिंदे यांनी त्यांची ही मागणी धुडकावून देत प्रणिता भालके यांना पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले..पंढरपूर शहरामध्ये काॅंग्रेसला मानणारा मोठा वर्ग आहे. मुस्लिम समाजामध्ये अजूनही काॅंग्रेस विषयी प्रेम आहे. स्थानिक पातळीवर काॅंग्रेससाठी अनुकूल वातावरण असतानाही तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीला पाठिंबा दिल्याने नगरपालिका निवडणुकीत काॅंग्रेसचे चिन्ह नसणार हे आता जवळपास स्पष्ट झाले आहे. बैठकीला तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या उमेदवार प्रणिता भालके, काॅग्रेसचे माजी तालुका अध्यक्ष बजरंग बागल, काॅंग्रेसचे शहर अध्यक्ष अदित्य फत्तेपूरकर, तालुका अध्यक्ष संदीप पाटील, माजी शहर अध्यक्ष अमर सूर्यवंशी, राजू उराडे, राहूल पाटील, समीर कोळी,नागेश गंगेकर,अॅड. रणजीत पाटील, शिवाजी धोत्रे, चेतन नरोटे, संदीप शिंदे, किरण घाडगे आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...भाजप देशाला भ्रष्टाचाराची किडबिहार विधानसभा निवडणुक निकाला नंतर काॅंग्रेसच्या खासदार प्रणिती शिंदे यांनी भाजपवर गंभीर आरोप केला आहे,बिहारामध्ये भाजपने ईव्हीएम मशीनसह इलेक्शन मॅनेज केले होते.मतदारांना दहा हजार रुपये देवून लिगली भ्रष्टाचार केला आहे. लोकांमध्ये नेहमीच फूट पाडायची ही भाजपची रणनिती झाली आहे.भाजपने देशाला भ्रष्टाचाराची किड लावली आहे.लोकांच्या मनामध्ये किड निर्माण केली आहे.भाजपचे हे षडयंत्र आहे.लोकांमध्ये भांडणे लावून त्या जीवावर ते निवडून येण्याचा प्रयत्न करतात असा आरोपही खासदार शिंदे यांनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.