Solapur News: 'मंगळवेढ्यात पावसाची रिपरिप;' खरीप पिकासह मुरमी रस्त्याचे नुकसान, ग्रामीण जनजीवन विस्कळीत

मंगळवेढा : सततच्या रिपरिप पावसामुळे ग्रामीण भागातील वाडीवस्त्यावरील रस्त्यासह खरीप पिकाचे नुकसान झाले.रिपरिप पावसामुळे ग्रामीण भागातील जनजीवन मात्र विस्कळीत झाले. यंदाच्या खरीप हंगामाची सुरुवात जून ऐवजी मेच्या मध्यात झाली.तालुक्यातील ज्या शेतकऱ्यांची मशागतीची कामे झाली होती..त्यांनी मे महिन्यातच पेरणीला सुरुवात केली परंतु जूनच्या भरवशावर ज्यांची खरीप मशागत राहिली होती त्यांची उशिरा पेरणी झाली तालुक्यात यंदा मका, कांदा, बाजरी, तूर ,उडीद, या पिकाची पेरणी झाली. ग्रामीण भागातील रस्ते सध्या चिखलमय झाले या चिखलातून वाहन चालवताना वाहन धारकाला मोठी कसरत करावी लागत आहे . ग्रामीण दूध संकलन करणारे वाहन घसरून गेले. सुदैवाने वाहनाचे नुकसान टळले असले तरी रस्त्याचा प्रश्न मात्र या निमित्ताने ऐरणीवर आला. .दुचाकी वाहने घसरण्याचे प्रमाण देखील वाढले तर शेतकऱ्यांना दूध व शेतीत उत्पादित माल बाजाराला नेण्यासाठी या खराब रस्त्यामुळे अडचणीला सामोरे जावे लागल्याने भाजीपाला विक्रीसाठी नेता आला नाही. तर दावनीला बांधलेली जनावरे विशेषता गायी,म्हशी,शेळ्या,मेंढ्या या पावसामुळे चरण्यासाठी सोडता आली नाहीत. सततच्या पावसामुळे खरीप पिकाची नुकसान झाले आहे त्या नुकसानीचे पंचनामे होण्याची मागणी शेतकरी वर्गातून केली जात आहे..मघा नक्षत्रातील पावसामुळे ग्रामीण भागातील रस्ते खराब झाले. संबंधित खात्याने रस्त्याच्या मुरमीकरण कामाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे रस्त्याचे कामे नीट झाली नाहीत. पावसाने उघडीप दिल्यानंतर या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम करावे. सिताराम भगरे, ग्रामपंचायत सदस्य भाळवणी.रिपरिप पावसाने खरीप पिकाचे नुकसान झाले. विमा कंपनी किंवा शासकीय यंत्रणा ठराविक शेतकऱ्यांनाच या नुकसानीचा लाभ मिळवून देत आहे त्यामुळे या नुकसानीचे सरसकट पंचनामे प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन करावेत.रामचंद्र सारवडे,जिल्हाध्यक्ष शेतकरी संघटना.