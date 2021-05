महापालिकेने केला चारवेळा सर्व्हे, तरीही रोखला नाही कोरोना !

सोलापूर : शहरातील को-मॉर्बिड (Co-Morbid) रुग्णांचा मृत्यूदर कमी करण्याच्या हेतूने महापालिकेने सरकारच्या निर्देशानुसार एक लाख आठ हजार जणांचा शिक्षकांच्या माध्यमातून आता चौथ्यांदा कोरोना सर्व्हे (Corona Survey) सुरू केला आहे. या सर्व्हेत को-मॉर्बिड रुग्णांचे तापमान, त्यांची ऑक्‍सिजन (Oxygen) लेव्हल तपासली जाते. मात्र, जवळपास 220 शिक्षकांना थर्मल गन व ऑक्‍सिमीटर न देताच सर्व्हे करायला सांगितल्याची बाब समोर आली आहे. चारवेळा सर्व्हे करूनही महापालिकेला को-मॉर्बिड रुग्णांचे मृत्यू थांबविता आलेले नाहीत. (Corona did not stop the four-time survey, conducted by the Solapur Municipal Corporation)

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत मागील 31 दिवसांत (22 एप्रिल ते 23 मे) शहरात चार हजार 899 रूग्ण आढळले आहेत. तर 367 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून त्यात सर्वाधिक को-मॉर्बिड (पूर्वीचे गंभीर आजार असलेले रुग्ण) रुग्णांचाच समावेश आहे. सध्या शहरातील रुग्णसंख्या कमी झाली, परंतु मृत्यूदर कमी झालेला नाही. दरम्यान, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत प्राथमिक शिक्षकांच्या मदतीने महापालिका आयुक्‍तांनी चौथ्यांदा को-मॉर्बिड रुग्णांचा सर्व्हे सुरू केला. मात्र, अजूनही को-मॉर्बिड रुग्णांचे मृत्यू रोखण्यात यश आले नाही. सर्व्हेत संशयित आढळलेल्यांची माहिती आरोग्य विभागाला देऊनही त्यावर काहीच कार्यवाही केली जात नसल्याचाही अनुभव अनेकदा आला.

मागील सर्व्हे तर अंदाजेच उरकला. स्वत:चा जीव धोक्‍यात घालून घरोघरी जाऊन सर्व्हे करणाऱ्या शिक्षकांना पीपीई किट, ग्लोव्ह्‌ज, मास्क, सॅनिटायझर द्या, अशी मागणी करूनही ते मिळू शकलेले नाही. या काळात सर्व्हे करताना 58 शिक्षक बाधित झाले तर चौघांचा मृत्यू झाला. तरीही, शिक्षकांच्या सुरक्षिततेसाठी महापालिकेडून त्यांना साहित्य पुरवता आले नाही. 220 शिक्षकांसाठी मशिन देण्याची मागणी महिन्यापूर्वी करूनही महापालिकेने त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. सर्व्हे करताना संबंधित व्यक्‍तींकडून तोंडी माहिती भरून घेतली जात असून कोरोनाला रोखण्यासाठी प्रशासनाने काय उपाययोजना केल्या याचा कागदोपत्री रिपोर्ट मात्र, शासनाला पाठविला जात असल्याची चर्चा आहे.

को-मॉर्बिड रुग्णांचा सर्व्हे करणारे काही शिक्षक थर्मल गन, ऑक्‍सिमीटर नसतानाही सर्व्हे करीत आहेत. त्यांच्यासाठी 220 मशिन उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी महिन्यापूर्वी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे नोंदविली आहे. काही मशिन दुरुस्त करून तर काही नवीन मशिन मिळतील.

- कादर शेख, प्रशासनाधिकारी, सोलापूर महापालिका

खरेदी केलेल्या लाखोंच्या मशिन आहेत कुठे?

महापालिकेने कोरोना काळात शहरातील संपूर्ण कुटुंबांचा सर्व्हे करण्याचे नियोजन करीत त्यांचे तापमान व ऑक्‍सिजन लेव्हल तपासणीसाठी जवळपास 30 ते 35 लाखांच्या थर्मल गन, ऑक्‍सिमीटरची खरेदी केली. सुरवातीच्या काळात त्या मशिनद्वारे शिक्षकांच्या माध्यमातून सर्व्हे झाला. आतापर्यंत चारवेळा सर्व्हे झाला असून काही मशिन बिघडल्या आहेत तर काही गायब झाल्याचीही चर्चा आहे. त्या मशिन कुठे गेल्या, कोणी त्या मशिन स्वत:च्या घरी घेऊन गेले का, याचा शोध लागलेला नाही. आता पुन्हा त्या मशिनची खरेदी करावी लागणार असून सध्या मशिनविनाच सर्व्हे सुरू आहे.