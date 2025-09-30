Solapur News: 'सोलापूर पोलीस दलाकडून 80 टक्के गुन्ह्याची उकल'; 'नो डीजे नो डॉल्बी' उपक्रम अत्यंत कौतुकास्पद..

-राजकुमार शहा मोहोळ : सर्वसामान्यावर कुठलीही नैसर्गिक आपत्ती येऊ द्या, पोलीस दल त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. सोलापूरच्या पोलीस दलाचे काम उत्कृष्ट असून, त्यांनी काही गुन्ह्यात कर्नाटक पोलिसांना ही मदत केली आहे. ध्वनी प्रदूषणाचे खटले जिल्ह्यात सर्वात कमी आहेत. सोलापूर पोलीस दलाने 80 टक्के गुन्ह्याची उकल केली आहे. नो डीजे नो डॉल्बी हा सोलापूरचे पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी राबविलेला उपक्रम अत्यंत कौतुकास्पद आहे असे प्रतिपादन कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी केले. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.पोलीस महानिरीक्षक फुलारी यांनी सोमवारी मोहोळ तालुक्यातील पूरग्रस्त पासलेवाडी गावाला भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी केली, नागरिकांशी संवाद साधला, तसेच पूरग्रस्तांना मदतही केली. ते पुढे म्हणाले, आमचे येणाऱ्या स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकी संदर्भातील काम सुरू झाले आहे. गुन्हेगारांची जंत्री काढण्याचे काम सुरू आहे. गणेशोत्सव व ईद-ए-मिलाद हे सण चांगल्या पद्धतीने साजरे झाले, त्याच धर्तीवर दसरा सणाची तयारी सुरू झाली आहे. समाजात शांतता अबाधित राहावी यासाठी सहा टोळ्यावर मोक्कांतर्गत कारवाई केली आहे..यावेळी पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी म्हणाले, प्रामाणिक व चांगले काम करणाऱ्यांचे कौतुक झाले पाहिजे. येत्या काही दिवसात पोलीस दलातर्फे एक ॲप लॉन्च करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांनी दिलेला अर्ज कुठल्या प्रक्रियेत आहे तसेच अन्य माहिती समजणार आहे. त्यामुळे त्याचा जास्त फायदा होणार आहे..यावेळी गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव, पूर परिस्थिती, आमली पदार्थ विरोधी कारवाई, नशामुक्त भारत, चार चाकी वाहन बनावटीकरण टोळी, चडचण बँक दरोडा, तसेच मोहोळ तालुक्यातील येलमवाडी येथील दरोड्यातील आरोपींना अटक करून त्यांच्या कडुन ऐवज हस्तगत करणे या संदर्भात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या बार्शी, कामती, कुर्डूवाडी, करमाळा, मोहोळ, सोलापूर तालुका, नातेपुते, मंगळवेढा या पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षक सहाय्यक पोलीस निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, अंमलदार यांचा प्रशस्तीपत्र देऊन पोलीस महानिरीक्षक फुलारी यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला..यावेळी मोहोळ शहरातील समाजसेवी संस्था, व्यापारी संघटना, युवक, डॉक्टर, सामाजिक संघटना, यांनी पूरग्रस्तांना चांगली व भरीव मदत केल्याबद्दल पोलीस महानिरीक्षक फुलारी यांच्या हस्ते त्यांचाही सन्मान करण्यात आला.पोलीस महानिरीक्षक फुलारी यांनी मोहोळ येथील नवीन पोलीस ठाण्यास भेट देऊन तेथील कामकाजाचा आढावा घेतला. त्यांनी कामकाज पाहून समाधान व्यक्त केले. तसेच त्यांच्या हस्ते पोलीस ठाण्याच्या आवारात वृक्षारोपण ही करण्यात आले. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.यावेळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी, अप्पर पोलीस अधीक्षक प्रीतम यावलकर, उपविभागीय पोलीस अधिकारी संकेत देवळेकर, अशोक सायकर, अंजना कृष्णा व्ही एस, पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अजय केसरकर, गजानन कर्णेवाड,पोलीस कॉन्स्टेबल गजानन माळी, कैलास डाखोरे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्याचे पोलीस अधिकारी व अंमलदार उपस्थित होते. सूत्रसंचालन एलसीबी चे पोलीस निरीक्षक संजय जगताप यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.