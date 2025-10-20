सोलापूर

माेठी बातमी! 'खरडून गेलेल्या जमिनींचे पंचनामे होणार दिवाळीनंतर'; सोलापूर जिल्ह्यातील शेतीच्या पाहणीसाठी महसूल यंत्रणा येणार..

Post-Diwali Survey for Damaged Lands in Solapur District; शेतकऱ्यांची जमीनच वाहून गेल्याने, हे नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करण्याचे जाहीर केले आहे. ही मदत देण्यासाठी दिवाळीनंतर महसूल प्रशासनाच्या वतीने पंचनामे सुरू केले जाणार आहेत.
Revenue officials to visit Solapur farmlands after Diwali for crop damage and soil erosion assessment.

Revenue officials to visit Solapur farmlands after Diwali for crop damage and soil erosion assessment.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यात सप्टेंबरमध्ये आलेल्या महापुराने नदीकाठच्या जमिनी खरडून निघाल्या आहेत. शेतकऱ्यांची जमीनच वाहून गेल्याने, हे नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करण्याचे जाहीर केले आहे. ही मदत देण्यासाठी दिवाळीनंतर महसूल प्रशासनाच्या वतीने पंचनामे सुरू केले जाणार आहेत. या पंचनाम्यांसाठी महसूलची यंत्रणा बाधित शेतांची पाहणी करणार आहे.

Loading content, please wait...
Diwali Festival
Monsoon
Revenue Department
Crop Damage
district
Farm
Damage to agriculture
crop survey
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com