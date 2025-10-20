माेठी बातमी! 'खरडून गेलेल्या जमिनींचे पंचनामे होणार दिवाळीनंतर'; सोलापूर जिल्ह्यातील शेतीच्या पाहणीसाठी महसूल यंत्रणा येणार..

सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यात सप्टेंबरमध्ये आलेल्या महापुराने नदीकाठच्या जमिनी खरडून निघाल्या आहेत. शेतकऱ्यांची जमीनच वाहून गेल्याने, हे नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारने मदत करण्याचे जाहीर केले आहे. ही मदत देण्यासाठी दिवाळीनंतर महसूल प्रशासनाच्या वतीने पंचनामे सुरू केले जाणार आहेत. या पंचनाम्यांसाठी महसूलची यंत्रणा बाधित शेतांची पाहणी करणार आहे. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत (खरीप हंगाम) अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीपिकाचे नुकसान, शेतजमीन खरडून जाणे, विहिरीचे नुकसान, मनुष्य व पशुहानी, घर पडझड, घरातील वस्तू/साहित्य नुकसान, वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झालेले आहे. अतिवृष्टी व पूर आपत्तीमुळे बाधितांना विशेष मदत पॅकेज दिले आहे. या पॅकेजमध्ये मदतीचे विविध टप्पे पाडले आहेत. घरात पाणी शिरल्याने बाधित झालेल्या तातडीने मदत देण्यात आली. .दुसऱ्या टप्प्यात पिकांचे, पशुधनाच्या नुकसानीची भरपाई सध्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जात आहे. जमीन खरडून गेलेल्या शेतकऱ्यांना या पुढील टप्प्यात मदत केली जाणार आहे. दिवाळीनंतर पंचनामे करून देखील मदत डिसेंबर अखेरपर्यंत देण्याचे नियोजन केले जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये शेतजमिनीवरील गाळ काढण्यासाठी प्रतिहेक्टर १८ हजार रुपये दिले जाणार आहेत..दरड कोसळणे/जमीन खरडणे, खचणे व नदी पात्र/प्रवाह बदलल्यामुळे शेत जमीन वाहून जाणे यासाठी शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर ४७ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. शेतकऱ्यांना २ हेक्टरपर्यंतची मदत एसडीआरएफ निधीतून व पुढील मदत राज्य निधीतून दिली जाणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्नाचे साधन पुन्हा सुरू करण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस निर्णय घेतले आहेत. शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तहसील पातळीवर यंत्रणा कामाला लागली आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.रब्बीच्या बियाण्यांसाठीही मदतज्या शेतकऱ्यांना अतिवृष्टी/पूर इत्यादींमुळे राष्ट्रीय नैसर्गिक आपत्ती प्राधिकरणाच्या नियमानुसार नुकसान भरपाई देय ठरते, अशा शेतकऱ्यांना रब्बी हंगामातील बियाणे व इतर आनुषंगिक बाबींसाठी ही मदत केली जाणार आहे. प्रतिहेक्टरी १० हजार रुपयांप्रमाणे ३ हेक्टरच्या मर्यादेत अतिरिक्त मदत/अर्थसाहाय्य केले जाणार आहे. यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागाकडून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी अंतर्गत मदत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.