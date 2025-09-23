Solapur Rain Update:'साेलापूर जिल्ह्यात निसर्गाने घातला शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा घट'; पावसामुळे पिकांची दैना, कर्जफेडीच्या चिंतेने उडाली झोप

-मोहन काळे रोपळे बुद्रूक: जिल्ह्यात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या पिकांची अक्षरशः माती झाली आहे. हातातोंडाशी आलेल्या सोयाबीन, उडीद, मका अशा पिकांना आता जागेवरच अंकुर फुटून घटस्थापना झाल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. उरलीसुरली आशा देखील सततच्या पावसामुळे संपली आहे..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.जिल्ह्यातील अक्कलकोट, करमाळा, बार्शी, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, मोहोळ या तालुक्यांत सर्वाधिक पाऊस झाला आहे. सततच्या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील अडीच लाख हेक्टरवरील खरीप हंगामातील पिके वाया गेली आहेत. त्यामध्ये सोयाबीनचे क्षेत्र सर्वाधिक आहे. अक्षरश: उभ्या पिकातील शेंगांमध्ये गुडघाभर पाणी साचल्याने पिके पिवळी पडली असून, त्याला आता अंकुर फुटले आहेत. शेतातच निसर्गाने घट घातल्याचे चित्र दिसत आहे. काही दिवसांत सोयाबीन काढणीला येणार होते; मात्र निसर्गाच्या प्रचंड कोपामुळे शेतकऱ्यांच्या मेहनतीवर पाणी फिरले आहे. .वाळलेल्या शेंगांना करे फुटल्यामुळे त्या बिया जमिनीत पडून पुन्हा उगवू लागल्या आहेत. शेतातील पाण्यामुळे काढणीला आलेले ते पीक सोडून द्यावे लागले आहे. मे महिन्यापासून चांगला पाऊस होत असल्याने खरीप हंगामात चांगल्या उत्पन्नाची बळिराजाला आशा होती. मात्र, वरुणराजा सतत बरसला आणि उभे पीक डोळ्यासमोरच नष्ट झाल्याने सध्या बळिराजाच्या डोळ्यातून अश्रूंच्या धारा वाहू लागल्या आहेत. दरम्यान, आज (सोमवारी) नवरात्रोत्सवानिमित्त घरोघरी सात धान्य पेरून घटस्थापना झाली, पण पावसाच्या पाण्यामुळे शेतातच अंकुरलेले सोयाबीन पाहताना शेतकरी हळहळून म्हणतोय, ‘आई जगदंबेचा घट तर घरोघरी घालतो, पण शेतातील घट नको होता’..आमच्या बार्शी तालुक्यातील काढणीला आलेल्या सोयाबीनची पिके अक्षरश: मागील एक महिन्यापासून पाण्यात आहेत. त्यामुळे काढणीला आलेल्या सोयाबीनच्या शेंगांना आता करे फुटले आहेत. त्यामुळे मोठ्या उत्पन्नाची असलेली आशा पूर्णपणे मावळली आहे.- तानाजी कदम, संचालक, धान्यांकुर फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, बार्शी.आमच्या चिनके (ता. सांगोला) गावात अतिपावसामुळे डाळिंबाच्या बागांचे नुकसान झाले आहे. याशिवाय खरीप हंगामातील पिके शेतकऱ्यांच्या हाताला लागणार नाहीत, इतके पाणी त्या पिकांमध्ये सध्या आहे.- डॉ. नवनाथ मिसाळ, संचालक, अनारकिंग फार्मर प्रोड्युसर कंपनी, चिनके, सांगोला.Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांत कमी-जास्त प्रमाणात अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे नुकसान झाले आहे. यामध्ये सर्वांत जास्त अक्कलकोट, बार्शी, करमाळा, मंगळवेढा, सांगोला, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर तालुक्यात झाले आहे. नुकसान झालेल्या पिकांचे अजून पंचनामे पूर्ण झाले नाहीत; मात्र सुमारे २ लाख हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे.- शुक्राचार्य भोसले, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, सोलापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.