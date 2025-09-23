सोलापूर

Solapur Rain Update:'साेलापूर जिल्ह्यात निसर्गाने घातला शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा घट'; पावसामुळे पिकांची दैना, कर्जफेडीच्या चिंतेने उडाली झोप

Nature’s Blow in Solapur: जिल्ह्यातील अक्कलकोट, करमाळा, बार्शी, दक्षिण सोलापूर, उत्तर सोलापूर, मोहोळ या तालुक्यांत सर्वाधिक पाऊस झाला आहे. सततच्या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्यातील अडीच लाख हेक्टरवरील खरीप हंगामातील पिके वाया गेली आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
-मोहन काळे

रोपळे बुद्रूक: जिल्ह्यात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांच्या पिकांची अक्षरशः माती झाली आहे. हातातोंडाशी आलेल्या सोयाबीन, उडीद, मका अशा पिकांना आता जागेवरच अंकुर फुटून घटस्थापना झाल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. उरलीसुरली आशा देखील सततच्या पावसामुळे संपली आहे.

