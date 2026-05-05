Crop Insurance: विमा कंपनीच्या मनमानीमुळे शेतकऱ्यांना फटका; कांद्यापुरती भरपाई, इतर पिकांकडे दुर्लक्ष!

मंगळवेढा: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेअंतर्गत गतवर्षी खरीप हंगामात भरलेल्या पिक विमा भरलेल्या शेतकऱ्या पैकी कांदा पिकाची भरपाई दिली त्याचाच गाजावाजा करत अन्य 25032 शेतकऱ्यांचा तोंडाला पाणी पुसण्याचा प्रताप विमा कंपनीने केला आहे.शासनाने विमा कंपनीच्या मनमानीला पाठीशी घातल्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर येत्या खरीप हंगामातील मशागती बरोबर पेरणीसाठी खर्चाचा प्रश्न उभा राहिला..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .तालुक्यातील एकूण क्षेत्रापैकी निम्म्याहून अधिक क्षेत्र हे खरीपाचे असून ते निसर्गाच्या पावसावर अवलंबून आहे त्यामुळे शेतकरी खरिपाचा पिक विमा भरून नुकसान भरपाई झाल्यास विमा कंपनीवर अवलंबून असतात. मात्र गतवर्षी 2025 च्या खरीप हंगामात विमा कंपनीने आपल्या निकषात बदल करूनही सदर पिकाच्या संरक्षणापोटी 30 हजार 742 शेतकऱ्यानी 22 हजार 662 हेक्टरवर विमा हप्ता भरण्यात आला अशा परिस्थितीत सप्टेंबर ऑक्टोबर महिन्यात तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात खरीप पिकाचे नुकसान झाले..त्यासाठी आग्रीम रक्कम देण्याची जबाबदारी विमा कंपनीने पार पाडली नाही किंबहुना विमा कंपनीवर सरकारने दबाव तंत्र वापरले नाही. मात्र कांद्याचा 5710 शेतकऱ्यांनी तीन हजार 795 हेक्टरवर विमा भरला होता त्याची 18 कोटीची भरपाई विमा कंपनी नुकतीच खात्यावर जमा केली. कांद्याप्रमाणे अन्य पिकाचे देखील नुकसान होऊन देखील मात्र इतर पिकाची भरपाई देण्याबाबत विमा कंपनीने हात वर केले आहे तुर पिकामध्ये आंधळगाव मंगळवेढा बोराळे भोसे या मंडळाला दहा टक्के पेक्षा कमी नुकसान टाकून भरपाई देऊन बाकी शेतकऱ्यांच्या हातावर तुरी देण्याचा प्रताप विमा कंपनीने केला. .मार्च अखेर शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयकृत बँका बरोबर स्थानिक खाजगी पतसंस्था सावकार बँका व इतर वैयक्तिक देणे देण्यासाठी आर्थिक मदतीची गरज आहे मात्र विमा कंपनीने अद्याप कसलीच मदत दिली नाही. पिक विम्यात शेतकरी इश्याबरोबर शासन हिश्शा विमा कंपनीला आगाऊ येऊन देखील विमा कंपनी भरपाई देण्यासाठी हात आखडता घेत असल्यामुळे शेतकरी वर्गातून शासनाच्या आणि विमा कंपनीने घेतलेल्या दिरंगाईच्या भूमिकेबद्दल संताप व्यक्त केला जात आहे.तालुक्यामध्ये पिकनिहाय लाभाच्या प्रतीक्षेतील शेतकरी कंसात क्षेत्र कापूस 73 (44), मका 3300 (2044), बाजरी 8714 (6231)तूर 12932(10546).विमा कंपनीने कांद्याचा पिक विमा दिला म्हणून मोठा गाजावाजा केला मात्र प्रत्यक्षात कांद्याचा विमा भरून देखील अद्याप नुकसान भरपाई खात्यावर जमा झाली नाही कांद्याबरोबर अन्य पिकाचे देखील नुकसान झाले मात्र कांद्याच्या भरपाई वर बोळवण केली जात आहे.महादेव साखरे शेतकरी भाळवणी.MPSC Success Story: आर्थिक परिस्थितीवर मात करत अजय सुतारचा पराक्रम; जिद्द आणि मेहनतीची कमाल, पहिल्याच प्रयत्नात PSI पदाला गवसणी!.विमा कंपनीने तालुक्यातील शेतकऱ्याला गंडा घालण्याचा नवीन प्रयत्न केला आहे कांद्याचे नुकसान जर 67% होत असेल तर एका इतर पिकाचे देखील त्याचप्रमाणे नुकसान झाले आहे मात्र फक्त चार मंडलला तुरीचे नुकसान भरपाई 10% पेक्षा कमी दाबून शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरला इतकी रक्कम देखील शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा झाली नाही विमा कंपन्या तालुक्याच्या शेतकऱ्याला सरळ सरळ लुटत आहे तातडीने अन्य पिकाची भरपाई जमा करावी अन्यथा रस्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल.श्रीमंत केदार तालुकाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.