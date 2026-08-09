Crop Insurance: पीक विम्याची मुदतवाढ मिळाली, पण संकेतस्थळच डाऊन; पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांसमोर विमा संरक्षणाचे संकट

मंगळवेढा : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवा म्हणून विमा भरण्यासाठी मुढतवाढ दिली. असली तरी सदरचे संकेतस्थळ आज डाऊन असल्याने उद्यापर्यंत पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा सहभाग यामध्ये होणार का यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.दरवर्षीपेक्षा यंदा मान्सून पावसाने उशिरा आगमन केल्यामुळे तालुक्यामध्ये खरीप मशागत व पेरणीचा टक्का अतिशय कमी होता साधारणता जुलै महिन्यामध्ये हा टक्का जवळपास 22 टक्के इतका होता परंतु ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाने हजेरी लावल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी येत्या काही दिवसांमध्ये आणखीन दमदार पावसाची हजेरी लागेल या हिशोबाने पेरणीचा टक्का वाढला. .कृषी विभागाने तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोफत बियाणाची देखील वेळेवर वाटप केले त्यामुळे वाटप केलेले बियाणे घरात ठेवून काय करायचे या दृष्टिकोनातून शेतकऱ्यांनी दैवावर हवाला ठेवत बाजरी, तूर, मका, कांदा, सूर्यफूल, पेरणीला सुरुवात केली मात्र पेरणी केलेल्या पिकाला विमा संरक्षण मिळावे या दृष्टिकोनातून शासनाने 31 जुलै पर्यंत असणारे मुदत शेतकऱ्याच्या कमी सहभागामुळे मुदतवाढ दिली मात्र अजूनही सध्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेचे सर्वर डाऊन असल्यामुळे विमा भरण्यासाठी तांत्रिक अडचणी येऊ लागल्या. पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी विमा भरण्याची उद्या अंतिम मुदत आहे त्यामुळे उद्यापर्यंत तरी पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांनी सहभागी होणार का असा प्रश्न सध्या या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. तालुक्यातील शेतकरी निसर्गाबरोबर विमा कंपनीच्या बाबतीत आशावादी असतो..गतवर्षी रब्बीची पेरणी करताना शासनाने शेतकऱ्यांना रब्बी पेरणीसाठी अनुदान दिले होते तशाच पद्धतीचे अनुदान यंदाच्या खरीप हंगामात पेरणी करण्यासाठी विलंब झाला त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीच्या मशागतीसाठी रब्बीप्रमाणे खरिपासाठी अनुदान द्यावे.अंकुश शेंबडे, प्रसिद्धीप्रमुख वंचित बहुजन आघाडी.Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.विमा कंपनीने तर गतवर्षी विमा देताना खरिपातील सर्व पिके वगळून फक्त कांद्याची 18 कोटीची भरपाई दिली तर तूर पिकाची तालुक्यातील आठ पैकी चार मंडल तोकडी भरपाई देऊन भरपाईचा विषय संपवून टाकला मात्र अजूनही कांद्याची भरपाईसाठी तालुक्यातील शेतकरी प्रतीक्षा करीत असताना यंदा तरी पेरणीसाठी झालेला खर्च प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहून निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा.प्रदीप खांडेकर, जिल्हा परिषद सदस्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.