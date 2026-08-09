सोलापूर

Crop Insurance: पीक विम्याची मुदतवाढ मिळाली, पण संकेतस्थळच डाऊन; पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांसमोर विमा संरक्षणाचे संकट

Crop Insurance Website Down Farmers Face Registration Trouble: मुदतवाढ जाहीर; तरीही प्रधानमंत्री पिकविमा संकेतस्थळ ठप्प, उद्याची अंतिम तारीख डोळ्यांसमोर ठेवून शेतकरी चिंतेत
Crop Insurance Scheme Deadline Extended Yet Website Server Down Farmers Struggle To Register For Insurance Coverage

Crop Insurance Scheme Deadline Extended Yet Website Server Down Farmers Struggle To Register For Insurance Coverage

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मंगळवेढा : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढवा म्हणून विमा भरण्यासाठी मुढतवाढ दिली. असली तरी सदरचे संकेतस्थळ आज डाऊन असल्याने उद्यापर्यंत पेरणी केलेल्या शेतकऱ्यांचा सहभाग यामध्ये होणार का यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.

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