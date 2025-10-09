माेठी बातमी! 'हेक्टरच्या मर्यादेमुळे थांबले पंचनामे'; पावसामुळे हानी राज्यातील २९ जिल्ह्यांमध्ये अन्‌ पंचनामे तीन जिल्ह्यांचेच..

सोलापूर: राज्यातील २९ जिल्ह्यांमधील तब्बल ४७ लाख हेक्टरवरील पिके वाया गेल्याचा नजर अंदाज अहवाल कृषी विभागाने शासनाला दिला. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल म्हणून युद्धपातळीवर पंचनामे सुरू आहेत. मात्र, मंगळवारी राज्य सरकारने मदतीसाठी बाधित क्षेत्राची मर्यादा दोनऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत केल्याचे सांगितले. त्यामुळे अधिकारी संभ्रमात सापडले असून हेक्टरची मर्यादा वाढविल्यास पुन्हा पंचनामे करावे लागतील म्हणून सध्या पंचनामे थांबविण्यात आले आहेत..MLA Gopichand Padalkar: 'जयंत पाटील यांच्याविषयी एकही शब्द बोलणार नाही': आमदार गोपीचंद पडळकर; घायवळचे अनेक साथीदार रोहित पवारांचे मित्र.सप्टेंबरमध्ये अतिवृष्टी व पुरामुळे बीड, धाराशीव, अहिल्यानगर, छत्रपती संभाजीनगर, सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक नुकसान झाले आहे. याशिवाय हिंगोली, वर्धा, नागपूर, अमरावती, बुलडाणा, अकोला अशा २९ जिल्ह्यांनाही मोठा फटका बसला आहे. राज्यातील ७१ लाख शेतकऱ्यांचे या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाले आहे. .दिवाळीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकारने ३१ हजार ६२८ कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. पंचनामे किती हेक्टरच्या मर्यादेत करायचे, पूर्वीच्या की नव्या शासन निर्णयानुसार पंचनामे करायचे, सरसकट भरपाई मिळणार म्हणजे नेमके काय, या प्रश्नांची उत्तरे त्या शासन निर्णयातून मिळतील असा विश्वास अधिकाऱ्यांना होता. मात्र, शासन निर्णय न निघाल्याने अधिकारीच संभ्रमात सापडले आहेत..२६ जिल्ह्यांचे पंचनामे अहवाल अपूर्णचबाधितांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी अंतिम पंचनामा अहवाल बंधनकारक आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना भरपाई मिळेल, असे सरकारने सांगितले, पण बुलडाणा, हिंगोली व वर्धा हे जिल्हे वगळता उर्वरित २६ जिल्ह्यांचे अजूनही पंचनामे अहवाल अंतिम झालेले नाहीत. त्यामुळे दिवाळीपूर्वी मदत शक्य नसल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागातील अधिकारी सांगत आहेत..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .नुकसानीची राज्यातील स्थितीएकूण बाधित जिल्हे: 29अंदाजे बाधित शेतकरी: ७१.०३ लाखआतापर्यंत बाधित क्षेत्र: ४६.१३ लाख हेक्टरनुकसानग्रस्तांना मदतीचे पॅकेज: ३१,६२८ कोट.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.