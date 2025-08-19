सोलापूर

Ujani Dam News : 'उजनी धरणाच्या काठावर स्वातंत्र्यदिनी जमला सृजनांचा मेळा'; कविता, भारुडांनी रंगली मैफल, तीन जिल्ह्यांतील मान्यवरांची उपस्थिती

Ujani Dam hosts poets and artists from three districts : काही भावगीते, भक्तिगीते सादर करत या कार्यक्रमांमध्ये रंग भरला. कार्यक्रमाचे संयोजक प्रा. शिवाजीराव बंडगर यांनी उजनी धरणाची सद्यःस्थिती व धरणग्रस्तांच्या अडचणी व उपाययोजनांची गरज व्यक्त केली. सूत्रसंचालन गजेंद्र पोळ यांनी तर आभार अर्जुन तकिक यांनी मानले.
“Artists and poets gathered at Ujani Dam on Independence Day for a colorful cultural evening.”
Updated on

चिखलठाण: देशप्रेमाने भारलेली गीते, सामाजिक व्यंगावर आसूड ओढणारे एकनाथ महाराजांचे भारूड, राजकारणातील संगीत खुर्चीवर तिखट मारा करणारी वास्तव कविता, बासरीचे सुमधुर स्वर, सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या बोटीतून मारलेली उत्साह वाढवणारी सफर आणि विविध क्षेत्रातील व्यक्तींनी केलेली शैलीदार, अभ्यासपूर्ण भाषणं, यांनी उजनी जलाशयाच्या ढोकरी येथील काठावर सृजनांची मैफील तुफान रंगली. साथीला बंडगर वस्ती येथील उजनी जलाशयाचा शांत, विस्तीर्ण परिसर, निमित्त होते स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आयोजित सृजनांच्या स्नेह मेळाव्याचे.

