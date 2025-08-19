Ujani Dam News : 'उजनी धरणाच्या काठावर स्वातंत्र्यदिनी जमला सृजनांचा मेळा'; कविता, भारुडांनी रंगली मैफल, तीन जिल्ह्यांतील मान्यवरांची उपस्थिती

चिखलठाण: देशप्रेमाने भारलेली गीते, सामाजिक व्यंगावर आसूड ओढणारे एकनाथ महाराजांचे भारूड, राजकारणातील संगीत खुर्चीवर तिखट मारा करणारी वास्तव कविता, बासरीचे सुमधुर स्वर, सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या बोटीतून मारलेली उत्साह वाढवणारी सफर आणि विविध क्षेत्रातील व्यक्तींनी केलेली शैलीदार, अभ्यासपूर्ण भाषणं, यांनी उजनी जलाशयाच्या ढोकरी येथील काठावर सृजनांची मैफील तुफान रंगली. साथीला बंडगर वस्ती येथील उजनी जलाशयाचा शांत, विस्तीर्ण परिसर, निमित्त होते स्वातंत्र्य दिनानिमित्त आयोजित सृजनांच्या स्नेह मेळाव्याचे. .Farming Success Story: 'पाच एकर टोमॅटोतून चाळीस लाखांचे उत्पन्न'; संगमनेर तालुक्यातील मंगेश गाडेंची किमया, नोकरी ऐवजी शेतीला प्राधान्य.ढोकरी (ता. करमाळा) येथील बंडगरवस्ती येथे स्वातंत्र्यदिनी विविध क्षेत्रांमध्ये सृजनांचा स्नेहमेळावा जिव्हाळा समूह, करमाळा साहित्य मंडळ, ग्रामसुधार समिती व ढोकरी ग्रामस्थ यांनी आयोजित केला होता. स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधत ॲड. डॉ. बाबूराव हिरडे यांच्या संकल्पनेतून उजनी धरण काठावर हा कार्यक्रम संपन्न झाला..यामध्ये तालुक्यातील ज्येष्ठ कवी प्रकाश लावंड, नवनाथ खरात, खलिल शेख, विवेक पात्रुडकर, नितीन तकिक यांनी बहारदार कविता सादर केल्या. यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयाचे माजी प्राचार्य नागेश माने यांनी सुमधुर बासरी वादन केले. जिल्हा बँकेचे सेवानिवृत्त अधिकारी राजेंद्र रणसिंग यांनी भारुड सादर केले. शिक्षक लष्कर गुरुजी यांनी स्वागत गीताने कार्यक्रमाची सुरवात केली. यानंतर काही भावगीते, भक्तिगीते सादर करत या कार्यक्रमांमध्ये रंग भरला. कार्यक्रमाचे संयोजक प्रा. शिवाजीराव बंडगर यांनी उजनी धरणाची सद्यःस्थिती व धरणग्रस्तांच्या अडचणी व उपाययोजनांची गरज व्यक्त केली. सूत्रसंचालन गजेंद्र पोळ यांनी तर आभार अर्जुन तकिक यांनी मानले..माेठी बातमी! 'साेलापुरातील प्राथमिक शिक्षकांच्या दिव्यांग प्रमाणपत्राची होणार फेरतपासणी'; जिल्ह्यात उडाली खळबळ.यावेळी भाजप ग्रामीण मंडळाचे अध्यक्ष सचिन पिसाळ, गणेश तळेकर, शिवराज रोकडे, शहाजीराव देशमुख, उदयसिंह मोरे पाटील, भारत रोकडे, श्रीमंत चौधरी, तानाजीराव देशमुख, भारतराव साळुंखे, नाथाजीराव शिंदे उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.