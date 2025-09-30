Pandharpur News: 'कान्हीपुरातील आजी-माजी सरपंचाचे खड्ड्यात बसून आंदोलन'; एक वर्षापासून रस्त्याचे काम रखडले

पंढरपूर: मागील एक वर्षापासून रखडलेल्या रस्त्याचे काम सुरु करावे यामागणीसाठी कान्हापुरीतील (ता.पंढरपूर) येथील आजी माजी सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी सोमवारी (ता.29) रस्त्यावर पडलेल्या खड्डयातील पाण्यात बसून ठेकेदार आणि प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन केले. येत्या पंधरा दिवसात रस्त्याचे काम सुरु न केल्यास संबंधीत ठेकेदाराच्या घरासमोर बोंबाबोंब आंदोलन केले जाईल , असा इशारा येथील माजी सरपंच प्रेम चव्हाण यांनी दिला आहे..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.माजी आमदार बबन शिंदे यांच्या प्रयत्नातून येथील चव्हाण वस्ती ते कान्हापूरी या अडीच किलोमीटर अंतर रस्त्याच्या कामासाठी मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून सुमारे 3 कोटी 25 लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. रस्त्याच्या कामाचे निविदाही पूर्ण झाले आहे. परंतु संबंधीत ठेकेदाराने मागील एक वर्षापासून काम सुरु केले नाही. रखडलेले काम ताडीने सुरु करावे यामागणीसाठी आज येथील आजी माजी सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यानीच रस्त्यावर पडलेल्या खड्यामधील पाण्यात बसून ठेकेदार आणि प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करत आंदोलन केले..या मार्गावरून शाळेचे विद्यार्थी, नागरिक, महिला यांना चिखाल तुडवत यावे जावे लागते. शासनाकडून या कामासाठी निधी मंजूर असूही काम सुरु होत नसल्याने येथील ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. वारंवार पाठपुरावा करुनही प्रशासकीय अधिकारी आणि ठेकेदाराचे कामाकडे दुर्लक्ष आहे. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आज येथील ग्रामस्थांनी रस्त्त्यावर पडलेल्या खड्यातील पाण्यात बसून आंदोलन केले. आंदोलनामध्ये सरपंच कोमल शिंदे,माजी सरपंच प्रेम चव्हाण,दत्तु शिंदे,बालाजी फराडे,राणी फराडे,उपरपंच गोकुळा पाटील,माजी उपसरपंच महेबुब देशमुख,अनिल फराडे,दत्तात्रय शिंदे,दयानंद पाटील, भगवान फराडे,सुधीर चव्हाण,बापु मोहिते,गणेश ढोबळे,आदी सहभागी सहभागी झाले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.