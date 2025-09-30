सोलापूर

Pandharpur News: 'कान्हीपुरातील आजी-माजी सरपंचाचे खड्ड्यात बसून आंदोलन'; एक वर्षापासून रस्त्याचे काम रखडले

Road Construction Halted for One Year in Kanhipur: रखडलेले काम ताडीने सुरु करावे यामागणीसाठी आज येथील आजी माजी सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यानीच रस्त्यावर पडलेल्या खड्यामधील पाण्यात बसून ठेकेदार आणि प्रशासनाच्या विरोधात घोषणाबाजी करत आंदोलन केले.
Current and ex-sarpanch of Kanhipur stage pothole sit-in protest over year-long road delay.

Current and ex-sarpanch of Kanhipur stage pothole sit-in protest over year-long road delay.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पंढरपूर: मागील एक वर्षापासून रखडलेल्या रस्त्याचे काम सुरु करावे यामागणीसाठी कान्हापुरीतील (ता.पंढरपूर) येथील आजी माजी सरपंच आणि ग्रामपंचायत सदस्यांनी सोमवारी (ता.29) रस्त्यावर पडलेल्या खड्डयातील पाण्यात बसून ठेकेदार आणि प्रशासनाच्या विरोधात आंदोलन केले. येत्या पंधरा दिवसात रस्त्याचे काम सुरु न केल्यास संबंधीत ठेकेदाराच्या घरासमोर बोंबाबोंब आंदोलन केले जाईल , असा इशारा येथील माजी सरपंच प्रेम चव्हाण यांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
pandharpur
district
Protest
Road Construction
Sarpanch Parishad
Solapur
Sarpanch

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com