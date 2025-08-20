सोलापूर

Solapur Digital Arrest Case : संतापजनक! 'सोलापुरातील निवृत्त प्राध्यापक डिजिटल ॲरेस्ट'; आठ लाखांचा गंडा, अश्‍लील फोटो व्हायरलची दाखवली भिती..

Cyber Fraud in Solapur : मागील आठवड्यात त्या निवृत्त प्राध्यापकाला अनोळखी क्रमांकावरून कॉल आला. त्यांनी तो कॉल उचलला आणि, तुमच्या आधारकार्डचा वापर करून नरेश गोयल या मोठ्या सायबर गुन्हेगाराने सिमकार्ड खरेदी केले आहे. त्यावरून अश्‍लील फोटो व व्हिडिओ काहीजणांना पाठविल्याचे सांगितले.
Updated on

सोलापूर: जुळे सोलापुरातील सेवानिवृत्त प्राध्यापकाला अटकेची भीती दाखवून सायबर गुन्हेगारांनी डिजिटल ॲरेस्ट केले. सतत व्हिडिओ कॉलवर ठेवून तब्बल आठ लाख रुपयांना गंडविल्याची घटना समोर आली आहे. आपली फसवणूक झाल्याची खात्री होताच त्या निवृत्त प्राध्यापकाने मुलाला कॉल करून हकीकत सांगितली. त्यानंतर त्यांनी सायबर पोलिसांत धाव घेतली असून, या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

