Milk Production: 'दोन कोटी दुधाळ पशू ओढताहेत लाखो संसारांचा गाडा'; राज्यात दररोज २ कोटी ९० लाख लिटर, सोलापूर जिल्ह्यात १८ लाख लिटर दूध उत्पादन

-संदीप गायकवाड उ. सोलापूर: राज्यातील जवळपास दोन कोटी दुधाळ पशू दररोज २ कोटी ९० लाख लिटर दूध उत्पादित करत आहेत. शेतीच्या या जोडव्यवसायामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यास मदत होते, तर शेतीचे आरोग्यही याच व्यवसायावर अवलंबून आहे. सोलापूर जिल्ह्यात सद्य:स्थितीला १७ ते १८ लाख लिटर दूध उत्पादित होत असून, जिल्ह्यातील कित्येक गावांचे अर्थकारण या व्यवसायाभोवती फिरत आहे..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...शेतीला जोडव्यवसाय म्हणून सर्वांत यशस्वी ठरलेला दूध व्यवसाय आजमितीला राज्यातील कित्येक शेतकऱ्यांच्या संसाराचा गाडा चालवत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात हा जोडव्यवसाय नसून कित्येक शेतकऱ्यांचा मुख्य व्यवसाय बनला आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सोलापूर, पुणे, सांगली या जिल्ह्यांतील कित्येक गावांचे अर्थकारण या दूध व्यवसायाभोवती फिरत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात माळशिरस तालुक्यातील तांदूळवाडी, मोहोळ तालुक्यातील अनगर, डिकसळ, उत्तर सोलापूर तालुक्यातील बीबीदारफळ यांसारख्या गावांमध्ये दररोज १५ ते २० हजार लिटर दूध उत्पादन होते. या दूध व्यवसायात दूध उत्पादकांसोबतच संकलन करणारी केंद्रे, वाहतूकदार, सहकारी संस्था, प्रक्रिया उद्योग यातून हजारो हातांना काम मिळत आहे..महाराष्ट्रामध्ये धवल क्रांती (श्वेत क्रांती) म्हणजे दुग्ध उत्पादनात वाढ करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली चळवळ डॉ. वर्गीस कुरियन यांच्या नेतृत्वाखाली ‘ऑपरेशन फ्लड’ या कार्यक्रमाद्वारे राबविली गेली. या क्रांतीमुळे दूध उत्पादनात मोठी वाढ झाली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार मिळाला आणि भारत जगातील सर्वांत मोठा दूध उत्पादक देश बनला.दूध व्यवसायातून दुधाच्या उत्पन्नाबरोबरच शेतीचे आरोग्य राखण्यास व निर्माण झालेल्या शेणखताच्या माध्यमातून शेतीचा सेंद्रिय कर्ब वाढवण्यास मदत होते. शेणखतामुळेच रासायनिक खतांचा भार कमी करण्यास मदत होते. याचबरोबर या व्यवसायातून मांस उद्योग, चर्मोद्योग यांसारखे इतर उद्योगही निर्माण होतात..दूध व्यवसायातील आकडेराज्यातील एकूण दुधाळ गायींची संख्या : १ कोटी ५४ लाख ८३ हजारदुधाळ म्हशींची संख्या : ५५ लाख ९४राज्यातील दैनंदिन दूध संकलन : २ कोटी ९० लाख लिटर (यामध्ये सहकारी संस्थांकडून ४० लाख २३ हजार, खासगी संघांकडून १ कोटी २७ लाख १८ हजार तर राज्यांतर्गत आवक १ कोटी ४ लाख लिटर इतकी आहे.)राज्यात ८७ लाख ३७ हजार लिटर दूध पिशवी बंद स्वरूपात तर ८७ लाख लिटर ठोक स्वरूपात विक्री होते.४१ लाख १७ हजार लिटर प्रक्रिया उद्योगासाठी वापरले जाते तर ५४ लाख लिटर दूध रूपांतरित केले जाते..MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...दुधातील सहकाराचे पुनर्जीवन आवश्यकसुरवातीला राज्यकर्त्यांनी दूध व्यवसाय सहकारी तत्त्वावर वाढवला. सहकारातून मिळालेला नफा हा उत्पादकापर्यंत पोचवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. हा प्रयत्न यशस्वीही ठरला. मात्र, त्यानंतरच्या आलेल्या राज्यकर्त्यांच्या पिढीने दुधातील सहकार मोडीत काढला व स्वतःचे खासगी दूध उद्योग सुरू केले. यातून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक पिळवणूक सुरू असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. खासगी दूध उद्योगांच्या मगरमिठीतून शेतकऱ्याला वाचवण्यासाठी दुधातील सहकाराचे पुनर्जीवन करण्याची गरज या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.