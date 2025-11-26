सोलापूर

Milk Production: 'दोन कोटी दुधाळ पशू ओढताहेत लाखो संसारांचा गाडा'; राज्यात दररोज २ कोटी ९० लाख लिटर, सोलापूर जिल्ह्यात १८ लाख लिटर दूध उत्पादन

Maharashtra’s Dairy Backbone: दक्षिण महाराष्ट्रातील सोलापूर हे दुग्ध उत्पादनात अग्रस्थानी असून येथे मोठ्या प्रमाणात दूध केंद्रे, सहकारी दूध संकलन व्यवस्था आणि प्रक्रिया उद्योग कार्यरत आहेत. राज्यातील एकूण उत्पादनात सोलापूरचा मोठा वाटा असल्यामुळे जिल्ह्याची आर्थिक घडी मजबूत होत आहे.
Two crore milking animals power Maharashtra's dairy economy, with Solapur contributing 18 lakh litres to the state’s daily production.

-संदीप गायकवाड

उ. सोलापूर: राज्यातील जवळपास दोन कोटी दुधाळ पशू दररोज २ कोटी ९० लाख लिटर दूध उत्पादित करत आहेत. शेतीच्या या जोडव्यवसायामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यास मदत होते, तर शेतीचे आरोग्यही याच व्यवसायावर अवलंबून आहे. सोलापूर जिल्ह्यात सद्य:स्थितीला १७ ते १८ लाख लिटर दूध उत्पादित होत असून, जिल्ह्यातील कित्येक गावांचे अर्थकारण या व्यवसायाभोवती फिरत आहे.

