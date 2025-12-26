सोलापूर

Solapur Farmer Protest : दामाजी कारखाना आर्थिक ताणातही शेतकऱ्यांना न्याय देत पुढे; अध्यक्ष पाटील यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले!

Damaji Sugar Factory : दामाजी साखर कारखाना आर्थिक अडचणी असूनही शेतकऱ्यांना वेळेवर बिल व मोबदला देत आहे; अध्यक्ष पाटील यांनी शेतकरी संघटनांनी आंदोलन मागे घेऊन कारखाना सुरळीत चालू ठेवावा असे आवाहन केले आहे.
मंगळवेढा : दामाजीची आर्थिक स्थिती चांगली नसताना देखील केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संचालक मंडळाने स्वतःचे उतारे गहाण ठेवून सभासदांच्या व शेतकरी संघटनेच्या मागणीप्रमाणे 3000 चा दर मान्य करत पहिला हप्ता 2800 रुपये खात्यावर जमा करत व उर्वरित दोनशे रुपयेचे बिल देणार असून यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही तरी सुद्धा शेतकरी संघटनेकडून दामाजी कारखाना बंद पाडल्यामुळे ऊस उत्पादक, वाहतूकदार ऊसतोड कामगाराचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे.

