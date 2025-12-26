Solapur Farmer Protest : दामाजी कारखाना आर्थिक ताणातही शेतकऱ्यांना न्याय देत पुढे; अध्यक्ष पाटील यांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले!

मंगळवेढा : दामाजीची आर्थिक स्थिती चांगली नसताना देखील केवळ शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संचालक मंडळाने स्वतःचे उतारे गहाण ठेवून सभासदांच्या व शेतकरी संघटनेच्या मागणीप्रमाणे 3000 चा दर मान्य करत पहिला हप्ता 2800 रुपये खात्यावर जमा करत व उर्वरित दोनशे रुपयेचे बिल देणार असून यात कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही तरी सुद्धा शेतकरी संघटनेकडून दामाजी कारखाना बंद पाडल्यामुळे ऊस उत्पादक, वाहतूकदार ऊसतोड कामगाराचे मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे..पर्यायाने कारखान्याचे गाळप थांबणार असून आर्थिक भार वाढणार असून संस्थेची आर्थिक स्थिती समजून घेऊन आंदोलक शेतकरी संघटनांनी आंदोलन माघारी घ्यावे असे आवाहन अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांनी केले. तीन वर्षांपूर्वी विद्यमान संचालक मंडळाने कारखान्याचा कारभार हातात घेताना २०० कोटी कर्जात असलेला कारखाना तीन वर्षात चांगल्या पद्धतीने चालवला असून शेतकऱ्यांना वेळच्या वेळी बिले अदा केली..Pune Solapur Highway : कुरकुंभ हद्दीत प्रवाशांवर जीवघेणा हल्ला; सोन्याचे दागिने लुटल्याची धक्कादायक घटना!.तसेच तोडणी वाहतूकदार ऊस वाहतूकदार व कर्मचाय्राची देणी वेळेवर दिली शिवाय काही बँकांनी थकीत कर्जासाठी जप्ती आणून संस्थेला टाळे ठोकण्याचा प्रक्रिया केली होती परंतु आर्थिक नियोजन चांगल्या पद्धतीने करून डीसीसी बँक, एम एस सी बँक, बळीराजा पतसंस्था यांची मागील संचालक मंडळाच्या काळातील देणी विद्यमान संचालकांनी दिली.कारखाना हंगाम चालू करण्यापूर्वी लागणारा खर्च देखील काटकसरीने करून तीन वर्षातील हंगाम उत्कृष्टरित्या पार पाडले.दामाजी कारखान्याकडे कोणताही उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्प नसताना जिल्ह्यातील इतर कारखान्याप्रमाणे किंबहुना एफआरपी पेक्षा जादा दर दिला आहे..तसेच मागील संचालक मंडळाच्या काळातील 14 कोटी रुपयांचे ऊस बिल व 4.5 कोटीचे तोडणी वाहतूक बिल विद्यमान संचालकांनी अदा केले.सध्या तीन हजाराचा दर जाहीर केलेल्या इतर कारखान्याने पहिला हप्ता अद्याप दिला नाही परंतु दामाजी कारखान्याने नोव्हेंबर महिन्यातील गाळप झालेला पूर्ण उसाचे बिल 2800 रुपये प्रमाणे शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केले.कारखाना आर्थिक अडचणीत असताना देखील गेल्या तीन वर्षात शेतकरी,सभासद ऊसवाहतूकदार, कामगार, बँकाची देणी वेळेवर देऊन काटकसरीने संस्थेची आर्थिक स्थिती मार्गावर आणण्याचा प्रयत्न केला..कारखाना बंद पडल्यास तालुक्यातील एकमेव सहकारी असणाऱ्या संस्थेस खीळ बसून तालुक्यातील 44 हजार सभासदांसह त्यावर अवलंबून असणाऱ्या सर्व घटकांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे.त्यामुळे शेतकरी संघटनेने सर्व बाबींचा विचार करून गव्हाण बंद आंदोलन मागे घेऊन कारखाना सुरळीत चालण्यास मदत करावी असे आवाहन अध्यक्ष शिवानंद पाटील,उपाध्यक्ष तानाजी खरात यासह सर्व संचालक मंडळांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.