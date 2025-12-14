सोलापूर

छावणीच्या थकीत बिलाबाबत सरकारची ‘तारीख पे तारीख’; ‘इन्साफ कब मिलेगा’ म्हणत सत्ताधारीच अधिवेशनात आक्रमक !

Cantonment pending bills government Delay Maharashtra : सहा वर्षांच्या विलंबानंतर छावणी चालकांच्या थकीत बिलांवर हिवाळी अधिवेशनात सत्ताधाऱ्यांचा सरकारला कडक इशारा
Cantonment Pending Bills Spark Uproar During Legislative Session

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा : मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यातील चारा छावणी चालकाच्या थकीत ३३ कोटी बिलावरून आ. समाधान आवताडे यांनी सरकारला धारेवर धरले. सनी देओलच्या चित्रपटातील डायलॉग प्रमाणे ‘तारीख पे तारीख पर इन्साफ नही मिलता’ याची आठवण करून दिली. तपासणीचा खेळ थांबवून छावणी चालकाची बिले थकीत तत्काळ अदा करावीत अशी मागणी हिवाळी अधिवेशनात केली.

