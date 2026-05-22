Daund Manmad Railway: दौंड-मनमाड रेल्वे दुहेरीकरणाचा फटका; सोलापूर विभागातील गाड्या तासन्तास उशिराने, सोलापूर विभागातील रेल्वे वेळापत्रक कोलमडले

सोलापूर: दौंड-मनमाड रेल्वे मार्गावरील निंबळक ते अकोळनेर दरम्यान दुहेरीकरणाचे काम युद्धपातळीवर सुरू असून, त्याचा मोठा फटका सोलापूर विभागातील रेल्वे प्रवाशांना बसत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अनेक गाड्या तासंतास उशिराने धावत असल्याने प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .हुतात्मा एक्स्प्रेस, हरंगुळ-हडपसरसह विविध गाड्यांचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे. त्यामुळे प्रवाशांना ऐनवेळी महागड्या खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागत आहे. रेल्वे स्थानकांवरही प्रवाशांची गैरसोय वाढली असून संताप व्यक्त केला जात आहे..सोलापूर विभागातील अनेक गाड्या ‘लिंक रेक’ पद्धतीने धावत असल्याने एका गाडीचा विलंब इतर गाड्यांवरही परिणाम करत आहे. दौंड-मनमाड मार्गावरील कामामुळे मूळ गाड्यांनाच विलंब होत असल्याने पुढील फेऱ्यांमध्येही उशीर वाढत आहे. परिणामी संपूर्ण वेळापत्रक कोलमडले असून प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...गाड्यांना विलंब; प्रवाशांना मनस्ताप देणारापुणे-सोलापूर हुतात्मा एक्सप्रेस ही सोलापूरकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणारी हुतात्मा एक्स्प्रेसला दोन्ही बाजूने सलग तीन दिवस तब्बल ३ तासापर्यंत उशिर झाला. या गाडीने नियमित ये- जा करणाऱ्या आणि नोकरदार प्रवाशांचे यामुळे मोठे नुकसान झाले. याबरोबरच हरंगुळ-हडपसर एक्स्प्रेस ही गाडी नेहमी कुर्डुवाडी स्थानकावर सायंकाळी ५ वाजून २० मिनिटांनी येते. मात्र, ही गाडी तब्बल ६ तास उशिराने धावत असल्याने, कुर्डुवाडीत ती रात्री उशिरा पोहोचणार होती. यामुळे महिला व ज्येष्ठ प्रवाशांचे हाल झाले. तसेच पनवेल-नांदेड एक्सप्रेस आणि दिल्ली-बंगळूरू कर्नाटक एक्सप्रेस या गाड्याही प्रत्येकी २ तास उशिराने धावल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.