Daund Kalaburagi train

Daund Kalaburagi train

Sakal

सोलापूर

Daund Kalaburagi Train: 'दौंड-कलबुर्गी विशेष रेल्वे गाडीला फेब्रुवारी अखेरपर्यंत मुदतवाढ'; गाड्यांच्या वेळा, रचना आणि थांब्यांमध्ये बदल नाही

गेल्या काही महिन्यांपासून दाैंड–कलबुरगी रेल्वेसेवा प्रवाशांसाठी मोठा आधार ठरली आहे. कामानिमित्त, शिक्षणासाठी आणि वैद्यकीय कारणांसाठी या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात प्रवास केला जातो. विशेष गाडी उपलब्ध असल्याने गर्दीचे प्रमाण नियंत्रित राहते.
Published on

सोलापूर : प्रवाशांची वाढती मागणी विचारात घेऊन, मध्य रेल्वेच्या सोलापूर विभागातून जाणारी दौंड- कलबुर्गी या विशेष अनारक्षित गाडीला २८ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. दौंड-कलबुर्गी ही विशेष गाडी आठवड्यातून ५ दिवस धावते. गाडी क्रमांक ०१४२१/ ०१४२२ दौंड- कलबुर्गी ही अनारक्षित विशेष गाडी गुरुवार आणि रविवार वगळता आठवडाभर धावते. २८ फेब्रुवारीपर्यंत ही गाडी सुरू राहणार आहे.

Loading content, please wait...
daund
Local Train
district
Passengers
Solapur
Marathi News Esakal
www.esakal.com