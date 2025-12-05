सोलापूर

दुर्दैवी घटना ! 'कंटेनरच्या धडकेत चिक्कलगीचा युवक ठार'; कंटेनर अन् दुचाकीची भीषण धडक, भावाचे लग्न अन्..

container rams motorcycle: या अपघाताला अधिक वेदनादायी बनवणारी बाब अशी की, घरी त्याच्या भावाचे लग्न मंडपात उभे होते. लग्नाची तयारी अंतिम टप्प्यात असताना अचानक आलेल्या या दु:खद घटनेने कुटुंबावर शोककळा पसरली. संपूर्ण गावात हळहळ व्यक्त होत असून वधू-वर पक्षही या घटनेने हादरले आहेत.
The mangled two-wheeler at the spot where a container rammed into the Chikkalgi youth’s bike.

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा : जत तालुक्यातील शेगाव हद्दीत प्राथमिक आरोग्य केंद्रासमोर कंटेनर अन् दुचाकीची समोरासमोर धडक होऊन दुचाकीवरील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. कामन्ना संगाप्पा हत्तळी (वय २५, मूळ रा. चिक्कलगी, ता. मंगळवेढा) व सचिन गणेश व्हनमाने (वय २१, रा. शेगाव, ता. जत) असे मृत तरुणांची नावे आहेत. भावाच्या लग्नाला जाताना दुपारी ३. ३० वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली.

