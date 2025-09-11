MLA Babasaheb Deshmukh: चारा छावण्यांच्या बिलांबाबत लवकरच होणार निर्णय: आमदार डॉ‌. बाबासाहेब देशमुख; मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक

सांगोला : सांगोला व मंगळवेढा तालुक्यातील प्रलंबित चारा छावणीच्या बिलांबाबत बुधवार (ता. १०) रोजी मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला संबंधित खात्याचे सचिव व अधिकारीदेखील उपस्थित होते. चारा छावण्यांच्या प्रलंबित बिलांबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, अशी माहिती आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी दिली..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.या बैठकीमध्ये आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी छावणी चालकांच्या रखडलेल्या बिलांबाबत ठामपणे भूमिका मांडली. त्यावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री पाटील यांनी या प्रकरणाची फाइल मुख्यमंत्री महोदयांकडे जाऊन संबंधित खात्याकडे आलेली असून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले. गेल्या अनेक वर्षांपासून सांगोला व मंगळवेढा तालुक्यातील चारा छावणीची बिले शासन दरबारी प्रलंबित असल्याने छावणी चालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. .त्यांनी दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाचे रक्षण करण्यासाठी मोठी आर्थिक गुंतवणूक केली होती. अनेकांनी कर्ज काढून छावण्या चालवल्या. त्यामुळे थकीत बिले तातडीने मिळावीत, अशी मागणी सातत्याने होत होती. २०२४ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत थकीत बिले देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही बिले तातडीने देण्यात यावीत, अशी छावणी चालकांची मागणी आहे. आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांच्या पाठपुराव्यामुळे या प्रश्नाला लवकरच तोडगा निघणार असून प्रलंबित बिले छावणी चालकांना मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त होत आहे..थकले ४० कोटी रुपयेचारा छावण्यांचे सध्या सांगोला तालुक्यातील २० कोटी ८६ लाख ९० हजार ५९६ आणि मंगळवेढा तालुक्यातील १२ कोटी ७ लाख ५० हजार ७३१ रुपये थकीत आहेत. दोन्ही तालुक्याचे मिळून एकूण ४० कोटी ९४ लाख ४१ हजार ३२७ रुपये बिल प्रलंबित आहे..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.सांगोला व मंगळवेढा या दोन्ही तालुक्यांच्या चारा छावणीच्या थकीत बिलासंदर्भात मी पाठपुरावा करीत आहे. या अगोदरही संबंधित मंत्र्यांना भेटलो आहे. आजच्या बैठकीतही लवकर बिले देण्यासंदर्भात मंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे.- डॉ. बाबासाहेब देशमुख, आमदार, सांगोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.