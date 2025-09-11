सोलापूर

MLA Babasaheb Deshmukh: चारा छावण्यांच्या बिलांबाबत लवकरच होणार निर्णय: आमदार डॉ‌. बाबासाहेब देशमुख; मदत व पुनर्वसन मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक

Decision Soon on Fodder Camp Bills: बैठकीमध्ये आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी छावणी चालकांच्या रखडलेल्या बिलांबाबत ठामपणे भूमिका मांडली. त्यावर प्रतिक्रिया देताना मंत्री पाटील यांनी या प्रकरणाची फाइल मुख्यमंत्री महोदयांकडे जाऊन संबंधित खात्याकडे आलेली असून लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला : सांगोला व मंगळवेढा तालुक्यातील प्रलंबित चारा छावणीच्या बिलांबाबत बुधवार (ता. १०) रोजी मंत्रालयात मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली. या बैठकीला संबंधित खात्याचे सचिव व अधिकारीदेखील उपस्थित होते. चारा छावण्यांच्या प्रलंबित बिलांबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, अशी माहिती आमदार डॉ‌. बाबासाहेब देशमुख यांनी दिली.

