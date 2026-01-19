बारामतीच्या बैठकीत निर्णय! साेलापूर जिल्ह्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार; उपमुख्यमंत्री पवार, मोहिते-पाटलांसह चार आमदारांची उपस्थिती..

सोलापूर : जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्रित लढणार आहे. एकत्रित लढत असताना भाजप सोडून अन्य पक्षाला सोबत घेतले जाणार आहे. कोणत्या तालुक्यात कोणाला सोबत घ्यायचे? याचे अधिकार तालुका पातळीवर देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार व माढ्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्यासोबत बारामतीत झालेल्या बैठकीत झाला आहे. .MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या आगामी निवडणुकीबाबत चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांची बैठक शनिवारी (ता. १७) बारामती येथे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निवासस्थानी झाली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील, माळशिरसचे आमदार उत्तम जानकर, मोहोळचे आमदार राजू खरे, करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील, माढ्याचे आमदार अभिजित पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष वसंतनाना देशमुख आदी उपस्थित होते..जिल्हा परिषदेच्या ६८ जागा आहेत. तालुका पंचायत समित्यांच्या १३६ जागा आहेत. कोण किती जागा लढणार? याबाबतही निर्णय झाला असून या संदर्भातील माहिती योग्यवेळी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील नगरपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाला अकलूजमध्ये सत्ता मिळाली आहे..कुर्डुवाडी नगरपरिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा नगराध्यक्ष निवडणुकीत पराभव झाला. परंतु सर्वाधिक १३ नगरसेवक विजयी झाले आहेत. सोलापूर महापालिका निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादीचा दारुण पराभव झाला आहे. महापालिका निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाने १२ जागा लढविल्या, त्यात त्यांचा एकही नगरसेवक विजयी झाला नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने ५४ जागा लढविल्या त्यांचा एकच नगरसेवक विजयी झाला आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी दोन्ही राष्ट्रवादीने एकत्रित येत मोट बांधण्यास सुरवात केली आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...पाच गटांचा सुटला तिढामोहोळ तालुक्यातील कुरुल व आष्टी, माढा तालुक्यातील मोडनिंब व मानेगावसह पाच जिल्हा परिषद गटात दोन्ही राष्ट्रवादीमध्ये तिढा होता. बारामतीत झालेल्या बैठकीत हा तिढा सोडविण्यात आल्याचे समजते. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस बुधवार (ता. २१) आहे. कोणते गट कोणाकडे व कोणत्या गटातून कोण उमेदवार? याचे चित्र बुधवारी स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.