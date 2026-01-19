सोलापूर

बारामतीच्या बैठकीत निर्णय! साेलापूर जिल्ह्यात दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र लढणार; उपमुख्यमंत्री पवार, मोहिते-पाटलांसह चार आमदारांची उपस्थिती..

Deputy CM Ajit Pawar leads talks for joint NCP fight: बारामतीत दोन्ही राष्ट्रवादींची एकत्रित लढाईची घोषणा; जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपला आव्हान
Solapur Politics: Unified NCP Strategy Finalised in Baramati Meeting

Solapur Politics: Unified NCP Strategy Finalised in Baramati Meeting

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोलापूर : जिल्हा परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्रित लढणार आहे. एकत्रित लढत असताना भाजप सोडून अन्य पक्षाला सोबत घेतले जाणार आहे. कोणत्या तालुक्यात कोणाला सोबत घ्यायचे? याचे अधिकार तालुका पातळीवर देण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार व माढ्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार धैर्यशील मोहिते-पाटील यांच्यासोबत बारामतीत झालेल्या बैठकीत झाला आहे.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Baramati
NCP
political
district
political leader
Meeting
Solapur

Related Stories

No stories found.