MLA Babasaheb Deshmukh: सांगोला विधानसभा मतदारसंघात ओला दुष्काळ जाहीर करा: आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केली मागणी

- दत्तात्रय खंडागळे.सांगोला : सांगोला विधानसभा मतदारसंघात सतत पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतीसह शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. ओल्या दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सांगोला मतदारसंघाचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी मंगळवर (ता. २३) मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.यावेळी आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी महिम, आलेगाव, जवळा आणि आगलावेवाडी या गावांतील मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति एकर १ लाख रुपयांची तात्काळ मदत देण्याचा ठाम आग्रह धरला. अतिवृष्टीमुळे सांगोला तालुक्यातील मका सूर्यफूल, केळी, डाळिंब, आंबा इत्यादी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. शेतजमिनींमध्ये पाणी साचून शेतीबरोबरच शेतकऱ्यांच्या घरांनाही फटका बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेचेही मोठे नुकसान झाले आहे. हातातोंडाशी आलेले पीक वाया गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे..'ओल्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे. शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून मदत जाहीर करावी,' अशी मागणी आमदार डॉ. देशमुख यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली. या मागणीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मकता दाखवत सांगोला तालुक्यातील परिस्थितीची तातडीने चौकशी करून लवकरच मदत जाहीर केली जाईल, असे आश्वासन दिले..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.सांगोला तालुक्यात मुसळधार पाऊस झाला आहे. शेती पिकांबरोबर अनेक भागात सुपीक मातीही वाहून गेली आहे. ह्या मोठ्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. दुष्काळाची ओळख असलेल्या सांगोल्यात प्रथमच अतिवृष्टीचा कहर झाला आहे. मतदारसंघ लवकरात लवकर ओला दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना तातडीची मदत देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. - डॉ. बाबासाहेब देशमुख, आमदार, सांगोला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.