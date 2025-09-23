सोलापूर

MLA Babasaheb Deshmukh: सांगोला विधानसभा मतदारसंघात ओला दुष्काळ जाहीर करा: आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केली मागणी

"Farmers Struggle in Sangola: आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी महिम, आलेगाव, जवळा आणि आगलावेवाडी या गावांतील मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १० लाख रुपयांची मदत तसेच नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रति एकर १ लाख रुपयांची तात्काळ मदत देण्याचा ठाम आग्रह धरला.
Declare Wet Drought in Sangola Constituency, MLA Deshmukh Requests CM Fadnavis"

Declare Wet Drought in Sangola Constituency, MLA Deshmukh Requests CM Fadnavis"

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

- दत्तात्रय खंडागळे.

सांगोला : सांगोला विधानसभा मतदारसंघात सतत पडत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे शेतीसह शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. ओल्या दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी संकटात सापडले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सांगोला मतदारसंघाचे आमदार डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी मंगळवर (ता. २३) मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली.

Loading content, please wait...
rain
sangola
district
rain damage crops
madha
Solapur
CM Devendra Fadnavis

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com