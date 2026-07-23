सोलापूर

NEET Protest Support in Madha: दिल्लीतील नीट आंदोलनाला माढ्यात कडकडीत बंदचा पाठिंबा; विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराच्या चौकशीची मागणी

दिल्लीतील नीट आंदोलनाला माढ्यात ठाम पाठिंबा; माढा शहरात कडकडीत बंद, तहसिलदारांना निवेदन देत विद्यार्थ्यांवरील लाठीमाराच्या उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
Protesters submitted a memorandum demanding an impartial inquiry into the alleged police action against student protesters and action on their demands.

Protesters submitted a memorandum demanding an impartial inquiry into the alleged police action against student protesters and action on their demands.

Sakal

किरण चव्हाण
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माढा : दिल्ली येथील नीट परीक्षेसंदर्भातील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनास‌ पाठिंबा गुरूवारी ( ता.‌२३) माढा बंद पाळण्यात आला. यावेळी तहिलदारांच्या प्रतिनिधींना मागण्याचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी सर्व बाजारपेठ सकाळपासून कडकडीत बंद होती.‌

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