Solapur News: जुळे सोलापुरातील नाट्यगृहाची मागणी २० वर्षांपासून प्रलंबितच; रसिकांची गैरसोय; महापालिकेकडून टाकली जाताहेत केवळ आरक्षणे

Demand for Twin Solapur Theatre Pending for 20 Years: ए. डी. जोशी महाविद्यालयाच्या परिसरात जागा शोधली गेली. भारती विद्यापीठाजवळ गो. मा. पवार यांच्या घराजवळील वनविभागाच्या जागेत नाट्यगृह उभारावे असे ठरले, नंतर इंचगिरी मठाजवळ वनखात्याच्या जागेचा विचार झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: जुळे सोलापुरात नाट्यगृहाची उभारणी व्हावी, या साहित्य व सांस्कृतिक कलाकार अन् रसिकांच्या मागणीला तब्बल २० वर्षे पूर्ण झाली आहेत. तरी नाट्यगृहासाठी जागा मिळालेली नाही. जुळे सोलापूर दुप्पटीपेक्षा अधिक विस्तारले. शैक्षणिक अन्य सर्व विभागात मोठी वाढ झाली आहे. तरीही लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन दोन्ही स्तरावरून मागणीकडे दुर्लक्षच आहे.

