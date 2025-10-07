सोलापूर

Eknath Shinde: कार्तिकीला विठ्ठल पूजेचा मान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना; मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी शेळके यांची माहिती

Kartiki Ekadashi 2025: कार्तिकी एकादशीला श्री विठ्ठल रुक्मिणीमातेची शासकीय महापूजा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मानाचे वारकरी यांचे शुभहस्ते होणार आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली.
पंढरपूर : कार्तिक शुद्ध एकादशी २ नोव्हेंबर रोजी असून, यात्रा कालावधी २२ ऑक्टो ते पाच नोव्हेंबर असा राहणार आहे. कार्तिकी एकादशीला श्री विठ्ठल रुक्मिणीमातेची शासकीय महापूजा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मानाचे वारकरी यांचे शुभहस्ते होणार आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली.

