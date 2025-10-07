Eknath Shinde: कार्तिकीला विठ्ठल पूजेचा मान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना; मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी शेळके यांची माहिती

पंढरपूर : कार्तिक शुद्ध एकादशी २ नोव्हेंबर रोजी असून, यात्रा कालावधी २२ ऑक्टो ते पाच नोव्हेंबर असा राहणार आहे. कार्तिकी एकादशीला श्री विठ्ठल रुक्मिणीमातेची शासकीय महापूजा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व मानाचे वारकरी यांचे शुभहस्ते होणार आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .राज्याच्या मंत्रिमंडळात सध्या दोन उपमुख्यमंत्री असल्याने कोणत्या मान्यवरांच्या हस्ते पूजा करावी याबाबत शासनाकडून मार्गदर्शन मागविण्यात आले होते. त्यावर सोमवारी (ता. ६) शासनाने लेखी मार्गदर्शन केले..त्यानुसार यंदाची कार्तिकी एकादशीची श्री विठ्ठल रुक्मिणीमातेची शासकीय महापूजा राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शुभहस्ते करण्यात येणार आहे. त्यानुसार शिंदे यांना मंदिर समितीच्या वतीने पूजेचे निमंत्रण देण्यात येणार असल्याची माहिती कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके यांनी दिली..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.एकनाथ शिंदे प्रथमच करणार कार्तिकीची महापूजाएकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री असताना सलग तीन वेळा आषाढी एकादशीची विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा करण्याचा मान मिळाला होता. त्यानंतर एकनाथ शिंदे हे उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्तिकी एकादशीच्या शासकीय महापूजेसाठी पंढरपूरला येणार आहेत. आषाढी आणि कार्तिकीची शासकीय महापूजा करण्याचा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना मिळाला आहे. यापूर्वी सध्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही आषाढी आणि कार्तिकी एकादशीची शासकीय पूजा करण्याचा मान मिळाला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.