सोलापूर

Akluj Crime: 'अकलूजमधील गुन्हेगारांच्या टोळीतील १३ जणांवर मोक्का'; तडीपार करूनही वर्तनात सुधारणा नाही

Despite Exile, No Reform: ग्रामीण पोलिसांनी टोळीतील सदस्यांविरुद्ध महाराष्ट्र पोलिस कायद्यातील कलम ५५ नुसार तडीपारीची कारवाई केली होती. तरीपण, त्यांच्या वर्तनात कोणतीही सुधारणा झालेली नव्हती. १६ जून रोजी त्यांनी एकत्रित येऊन खुनाचा प्रयत्न करण्याचा गंभीर गुन्हा केला होता.
Akluj police invoke MCOCA against 13 gangsters for continued criminal activities despite exile.

Akluj police invoke MCOCA against 13 gangsters for continued criminal activities despite exile.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : अकलूज येथील १३ सराईत गुन्हेगारांच्या टोळीवर कोल्हापूर परिक्षेत्राचे पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी ‘मोक्का’अंतर्गत कारवाई केली आहे. पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी तसा प्रस्ताव सादर केला होता. सध्या टोळीतील सगळे तुरूंगातच आहेत, पण आता त्यांच्याविरुद्ध ‘मोक्का’चे कलम लागल्याने त्यांना आता तुरुंगातच राहावे लागणार आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
akluj
Action
district
Solapur
MCOCA court proceedings

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com