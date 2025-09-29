Inspirational Story: 'जिद्दीने घेतले शिक्षण, हिमतीने सावरला संसाराचा गाडा'; वकिलीच्या पदवीतून लक्ष्मीने गाठले उच्च शिक्षणाचे ध्येय..

अभय दिवाणजीमूळचे इंडी (कर्नाटक) येथील जमादार कुटुंबीय. उदरनिर्वाहासाठी सोलापुरात स्थायिक झालेले. दोन मुली, एक मुलगा अशी तीन अपत्ये. कशीबशी हाता-तोंडाशी गाठ. अप्पा हलवाईच्या दुकानात आचारी म्हणून काम करत कसातरी संसाराचा गाडा हाकला जात होता. लक्ष्मी हे दुसऱ्या नंबरचे अपत्य. अन्य दोघांना शिक्षणाची गोडी नसल्याने त्यांनी कसेबसे थोडेफार शिक्षण घेतले. पण लक्ष्मीने जामश्रीमध्ये दिवसा काम करत स्वावलंबनातून शिक्षण घेत रात्र महाविद्यालयातून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.खेळाडू असल्याने पहाटे पाचपासून दिवसाची सुरवात होत असे. अनेक जबाबदाऱ्या असतानाही नाटकामध्ये काम करायचा छंद जोपासला. होमगार्डच्या परीक्षेत पहिल्या तीनमध्ये क्रमांक पटकावून डोळसपणे कार्यरत राहणाऱ्या लक्ष्मीने लग्नानंतर एम.ए.चे शिक्षण घेतले. पी.एचडी.चा मानस होता. परंतु प्रवेश परीक्षेत अगदी थोड्या गुणांनी नंबर हुकला. म्हणून दयानंद महाविद्यालयात एलएलबीसाठी प्रवेश घेतला. कोरोनाच्या काळात ती एलएलबी झाली..लक्ष्मी व अनिकेतचा आंतरजातीय विवाह. शासनाने दिलेल्या ५० हजारांच्या अनुदानातून पतिपत्नींनी मिळून महा ई सेवा केंद्र उभारले. आर्थिक अडचणी वाढतच चालल्या. त्यात एलएलबी झाल्यानंतर वकिली करायची असेल तर सरकारी योजनांचा लाभ घेता येत नसल्याची अडचण आली. त्यामुळे सेवा केंद्र बंद करावे लागले. वकिलीतून आर्थिक आवक फारशी होत नव्हती. त्यामुळे सेवा केंद्राच्या गाळ्यात भजी, वडा पाव, चहा, दूध विक्री सुरु केली. कामगार भैयाने उचल घेऊन पळ काढला. वर्षभराच्या कालावधीत सर्व पदार्थ करण्याचे प्रशिक्षण घेतले होते. त्यातच आचारी वडिलांच्या हातच्या चवीचा वारसा असल्याने तिला फारसे जड गेले नाही..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.जीवन गाणे...शिक्षणावेळी लक्ष्मी कुस्ती (नॅशनल सहभाग) वेटलिफ्टिंग (राज्यस्तरीय) क्रीडा प्रकारात अव्वल,किक बाँक्सिंग स्पर्धेत जिल्हास्तरापर्यंत मजललक्ष्मीने शिक्षण घ्यावे अशी आईची तीव्र इच्छाउच्च शिक्षणासाठी पती अनिकेतचा सतत लकडाव्यायाम, नोकरी, कॉलेजनंतर संध्याकाळच्या स्वयंपाकाची जबाबदारी असा दिनक्रमकोरोनाकाळात एलएलबी पूर्णआर्थिक अडचणीतही दुचाकी घेऊन पतीची शिक्षणासाठी मदत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.