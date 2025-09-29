सोलापूर

Inspirational Story: 'जिद्दीने घेतले शिक्षण, हिमतीने सावरला संसाराचा गाडा'; वकिलीच्या पदवीतून लक्ष्मीने गाठले उच्च शिक्षणाचे ध्येय..

From Adversity to Achievement: शिक्षणाचा वारसा नसलेले कुटुंब. बेताची परिस्थिती. त्यावर मात करत लक्ष्मीने एम.ए., एलएलबी.पर्यंत शिक्षण घेतले. कुटुंबाला सावरण्यासाठी स्वतःच्या हिमतीवर वडापाव, भजी, चहा, दूध व्यवसाय सुरू केला. संसाराचा गाडा हाकत डोळसपणे सेवा देणाऱ्या लक्ष्मी जमादार-कुलकर्णीचा जीवन प्रवास प्रेरणादायी आहे.
Lakshmi proudly holding her law degree, a testament to perseverance and courage.

Lakshmi proudly holding her law degree, a testament to perseverance and courage.

सकाळ वृत्तसेवा
अभय दिवाणजी

मूळचे इंडी (कर्नाटक) येथील जमादार कुटुंबीय. उदरनिर्वाहासाठी सोलापुरात स्थायिक झालेले. दोन मुली, एक मुलगा अशी तीन अपत्ये. कशीबशी हाता-तोंडाशी गाठ. अप्पा हलवाईच्या दुकानात आचारी म्हणून काम करत कसातरी संसाराचा गाडा हाकला जात होता. लक्ष्मी हे दुसऱ्या नंबरचे अपत्य. अन्य दोघांना शिक्षणाची गोडी नसल्याने त्यांनी कसेबसे थोडेफार शिक्षण घेतले. पण लक्ष्मीने जामश्रीमध्ये दिवसा काम करत स्वावलंबनातून शिक्षण घेत रात्र महाविद्यालयातून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले.

