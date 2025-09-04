माेठी बातमी! 'देवरनिंबर्गीच्या सरपंचाचा गोळ्या झाडून खून'; सलूनमध्ये घटना; डोळ्यांमध्ये चटणी टाकून गावठी पिस्तुलातून झाडल्या चार गोळ्या

सोलापूर: कर्नाटकातील देवरनिंबर्गी (ता. चडचण, जि. विजयपूर) येथील ग्रामपंचायत सरपंचाची डोळ्यांत चटणी पूड टाकून व गावठी पिस्तुलातून तीन - चार गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. बुधवारी (ता. ३) सकाळी ८.५० च्या सुमारास गावातील हेअर कटिंग सलुनमध्ये ही घटना घडली. भिमनगौडा कल्लणगौडा बिरादार (वय ४०) असे सरपंचाचे नाव आहे. याप्रकरणी चौघांविरुद्ध चडचण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. .Maratha Reservation: 'ओबीसी संघटनेचे साताऱ्यात धरणे आंदोलन'; मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाच्या निषेधात घोषणा; कुणबी नोंदींना विरोध.वसीम बशीर मनियार, रजिउल्ला नबिशा मकानदार, मौलासाब लाडलेसाब बोरगी, फिरोज रमजान अवराद (रा. देवरनिंबर्गी) अशी त्यांची नावे आहेत. याप्रकरणी मृत सरपंच भिमनगौडा यांची पत्नी राजश्री बिरादार (वय ३५, रा. देवरनिंबर्गी) यांनी फिर्याद दिली आहे. २०२३ मध्ये सरकारी कामातून जाकिर बशीर मनियार याने ग्रामविकास अधिकारी राठोड यांच्याशी भांडण केले होते. याप्रकरणी दाखल झालेल्या ॲट्रॉसिटीप्रकरणी तो कारागृहात जाऊन आला होता. त्या प्रकरणाच्या रागातून जाकिर याचा भाऊ वसीम याच्यासह संशयितांनी शिवीगाळ करीत ''.पीडीओ राठोडला पुढे करून माझ्या भावाविरुद्ध केस करून त्याला जेलला पाठवला, तुला सोडणार नाही, अशी धमकी दिली होती. त्यानंतर बुधवारी सकाळी सरपंच भिमनगौडा हे गावातील श्रीमंत भीमाशंकर न्हावी याच्या हेअर कटिंग सलूनमध्ये गेले होते.तेव्हा संशयितांसह काहीनी शिवीगाळ करीत तू इथे सापडला आहे, आता खलास करू म्हणत त्यांच्या डोळ्यांत चटणी पूड टाकून, ते चेहऱ्याला फासून त्यांच्या डोके व छातीवर पिस्तुलातून तीन - चार गोळ्या झाडल्या. त्यात ते गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना उपचारासाठी विजयपुरातील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, त्यांचा मृत्यू झाला होता. रात्री साडेसातच्या सुमारास गावी त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले..दोन लहान मुले, पत्नी गर्भवतीभिमनगौडा यांच्यामागे आई, पत्नी, दोन वर्षांचा मुलगा, तीन वर्षांची मुलगी असा परिवार आहे. तर त्यांची पत्नी राजश्री गर्भवती आहे..वैयक्तिक द्वेषासह राजकारणसरपंच भिमनगौडा यांच्याकडून अन्याय झाल्याची संशयितांची भावना होती. घर मिळवून देण्यासाठी एक लाख रुपये घेतले, मात्र, घर व पैसेही मिळाले नाहीत. त्यांच्या मध्यस्थीने केलेल्या गुंतवणुकीचा मुद्दा व जाकिर याच्यावर ॲट्रॉसिटी दाखल करण्यामागेही ते होते, त्यामुळे त्यांचा खून केल्याची कबुली संशयितांनी तपासात दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. मात्र, भिमनगौडा यांनी सोमवारी (ता. १) सरपंचपदाचा राजीनामा दिला होता. लवकरच होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुका लढवण्याची तयारी सुरू केली होती. त्यातूनही खून झाल्याची चर्चा आहे..सरपंच भिमनगौडा खूनप्रकरणी चौघांना ताब्यात घेऊन चौकशी सुरू केली आहे. त्यांच्याकडून अन्याय होत असल्याच्या भावनेतून संशयितांनी त्यांचा खून केल्याचे प्राथमिक तपासात समोर येत आहे. मात्र, या गुन्ह्यात राजकारणासह जाकिर याचाही हात आहे का, या अंगानेही तपास केला जात आहे.- लक्ष्मण निंबर्गी, पोलिस अधीक्षक, विजयपूर.Solapur Crime: 'देशी-विदेशी दारूच्या १० हजार बाटल्या जप्त'; एक्साईज विभागाची मुळेगाव तांडा हद्दीत कारवाई.Solapur News: 'नैराश्यातून महिलेने भीमा नदीत उडी घेऊन जीवन संवपले'; घरातून वॉकिंगला जाते म्हणून बाहेर पडल्या अन्...महादेव बहिरगोंड यांचा उजवा हातभिमनगौडा हे उमराणीच्या बहिरगोंड टोळीचे प्रमुख महादेव सावकार यांचा उजवा हात समजले जात होते. त्यांच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल असल्याची चर्चा आहे. मात्र, पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल असल्याचे आढळले नसल्याचा खुलासा केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.