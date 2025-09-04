सोलापूर

माेठी बातमी! 'देवरनिंबर्गीच्या सरपंचाचा गोळ्या झाडून खून'; सलूनमध्ये घटना; डोळ्यांमध्ये चटणी टाकून गावठी पिस्तुलातून झाडल्या चार गोळ्या

Shocking Murder: डोळ्यांत चटणी पूड टाकून, ते चेहऱ्याला फासून त्यांच्या डोके व छातीवर पिस्तुलातून तीन - चार गोळ्या झाडल्या. त्यात ते गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना उपचारासाठी विजयपुरातील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, त्यांचा मृत्यू झाला होता.
Devarnimbargi sarpanch shot dead in a salon; attackers fired four bullets after chili powder assault.Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: कर्नाटकातील देवरनिंबर्गी (ता. चडचण, जि. विजयपूर) येथील ग्रामपंचायत सरपंचाची डोळ्यांत चटणी पूड टाकून व गावठी पिस्तुलातून तीन - चार गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. बुधवारी (ता. ३) सकाळी ८.५० च्या सुमारास गावातील हेअर कटिंग सलुनमध्ये ही घटना घडली. भिमनगौडा कल्लणगौडा बिरादार (वय ४०) असे सरपंचाचे नाव आहे. याप्रकरणी चौघांविरुद्ध चडचण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे.

